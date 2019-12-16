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21:00 (мск), источник: Ведомости

Правительство должно объяснить, почему нужно приравнять сжигание мусора к переработке

Без этого «Единая Россия» не готова брать на себя риски и поддерживать такой законопроект.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

Мусоросжигание могут приравнять к утилизации отходов (сейчас переработка вторичного сырья приоритетнее). А владельцы мусоросжигательных заводов, в том числе «дочка» «Ростеха» — «РТ-Инвест» (строит пять мусоросжигающих заводов) смогут претендовать на господдержку. Такие поправки были внесены в законопроект, касающийся охраны окружающей среды. Он будет рассматриваться сразу во втором чтении 17 декабря. Поправки в правительственный законопроект внес сенатор Алексей Майоров.

Комитет Госдумы по экологии одобрил поправки в четверг, рассказала зампредседателя Госдумы Ольга Тимофеева на заседании комитета в понедельник. Обсуждение с министром природы Дмитрием Кобылкиным, экспертами и депутатами в понедельник прошло уже после того, как комитет поддержал проект. «Критически важные вещи мы даже не обсуждали», — признала Тимофеева. И поблагодарила государственно-правовое управление президента (ГПУ), которое сначала выступило резко против предложений, а затем их поддержало.

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Изменения, предложенные законопроектом, назрели, объяснил Кобылкин на заседании комитета, «мы этот мусор под ковер можем засыпать сколько угодно, но горькое от этого сладким не станет». Поправки, по словам Кобылкина, «это правильная история, хоть и непростая».

Поддержка поправок комитетом, еще не означает, что Госдума их примет, предупредила Тимофеева. «Мы предлагаем прийти курирующему вице-премьеру правительства и объяснить, почему важно оперативно принять эти поправки, всей Думе», — сказала она. Формально поправку внесло не правительство, правительство их поддержало, объяснила Тимофяеева. Иначе фракция «Единой России» должна будет взять на себя серьезные репутационные риски, заключила она. Председатель комитета Владимир Бурматов пообщал отправить приглашение Гордееву.

Нацпроект «Экология» ставит целью повысить долю утилизации коммунальных отходов с 5% в 2018 г. до 36% в 2024 г. Если приравнять мусоросжигание с выделением тепла и электроэнергии к утилизации, достичь цели станет проще.

Екатерина Мереминская

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