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20:43 (мск), источник: Ведомости

Boeing может приостановить производство самолетов 737 Mах

Решение в ближайшее время примет совет директоров авиаконцерна.

Источник: AP 2019

Руководство авиаконцерна Boeing готовится принять решение о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 впервые более чем за 20 лет, сообщают со ссылкой на источники Reuters и The Wall Street Journal.

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Причина в том, что на прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что не одобрит возобновления полетов Boeing 737 Mах до начала 2020 г. Наиболее вероятно, что запрет на полеты останется в силе на неопределенный срок. FAA называло ожидания Boeing по скорому возврату в эксплуатацию самолета 737 MAX «нереалистичными», писала Financial Times.

Поставщики, клиенты и кредиторы авиаконцерна также готовятся к приостановке производства. Два поставщика сообщили Reuters, что концерн может попросить некоторых поставщиков продолжить производство, чтобы минимизировать перебои в поставках комплектующих.

Окончательное решение предстоит принять совету директоров компании, который собрался в Чикаго для решения этого вопроса. По данным The Wall Street Journal, прекращение производства выглядит для руководства концерна как самый жизнеспособный, хоть и трудный вариант.

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На открытии торгов 16 декабря акции Boeing на Нью-Йоркской бирже упали в цене на 4%, а акции одного из основных поставщиков концерна — Spirit AeroSystems Holdings — на 3,4%.

Почему прекратили полеты

Авиакомпании прекратили эксплуатацию Boeing 737 Mах после двух крушений лайнеров — в Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта этого года. Самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море, он выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг. На его борту были 189 человек. Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через 6 минут после взлета. Он следовал по маршруту Аддис-Абеба — Найроби, на его борту находились 157 человек, в том числе трое россиян. В обоих случаях следственные группы пришли к выводу, что причиной крушения с высокой долей вероятности был сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа самолета.

Окончательных выводов расследования пока нет.
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Концерн Boeing много месяцев пытался исправить ситуацию и убедить авиационные власти США в безопасности полетов. Концерн обещал инвестировать около $1 млрд в развитие авиационной отрасли для снижения рисков, подобным тем, с которыми столкнулись пилоты самолетов 737 Max. Гендиректор Boeing Деннис Мюленбург отказался от годовых бонусов и акционных вознаграждений до возобновления полетов Boeing 737 Max. Топ-менеджеры американских авиакомпаний, эксплуатирующих такие самолеты, намеревались лично протестировать их после решения всех технических проблем.

Несмотря на опасения экспертов по поводу безопасности самолетов, в ноябре 2019 г. на авиасалоне в Дубае авиаконцерну Boeing удалось заключить первые после двух катастроф сделки по продаже лайнеров 737 Max. Тем не менее две катастрофы серьезно сказались на продажах всех самолетов концерна. Пассажирские самолеты семейства Boeing 737 в ноябре перестали быть самыми продаваемыми в мире, уступив лидирующие позиции семейству Airbus A320.

Екатерина Еременко

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