РЖД показали фотографии новых интерьеров «Сапсана»

В «Сапсанах» заменили цветовое оформление салонов и сидений, а у каждого кресла появились розетки и USB-разъемы. Кроме того, в поездах обновили обивку и чехлы кресел, установили другое освещение, добавив функцию регулировки яркости в зависимости от времени суток, поставили кулеры с питьевой водой и заменили оконные затемняющие шторы.
В поездах также появилась отдельная детская игровая зона и специальные места для детских колясок в десятом вагоне, а в девятом вагоне разместили пеленальный столик.
«В бизнес-классе были заменены кресла и добавлены два купе-сьют (специально выделенная зона с двумя посадочными местами, затемненная стеклянными перегородками), поменялся интерьер “вагона-бистро” с акцентом на эргономические качества и технологичность (дополнительные беспроводные устройства зарядки для телефонов и гаджетов на столиках бистро, отдельная зоны для индивидуальных переговоров и.д.)», — рассказали в РЖД.
Компания в ближайшие два года планирует модернизировать все 16 составов.
РЖД пустили первый «Сапсан», который получил свое название в честь самой быстрой птицы семейства соколиных, на маршруте Москва — Санкт-Петербург 17 декабря 2009 года. В настоящее время скоростные поезда курсируют также между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом.