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00:57 (мск), источник: РИА Новости

Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 миллиона

ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов — до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.

Источник: РИА Новости

Из этой суммы 8,127 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 2,570 миллиарда — на долгосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

Россия с апреля 2018 года значительно сокращала вложения в американские бумаги. При этом в сентябре и октябре 2018 года было зафиксировано незначительное наращивание вложений в казначейские бумаги США. В ноябре 2018 года Россия вновь начала сокращать вложения в гособлигации США. Это уже третье повышение объема бумаг американского минфина на балансе РФ в этом году. Предыдущие (775 миллионов долларов и более 800 миллионов долларов) были зафиксированы в сентябре.

Лидером в списке крупнейших держателей долга США на протяжении уже нескольких месяцев остается Япония, объем вложений которой составляет 1,168 триллиона долларов (увеличила вложения на 23 миллиарда), далее следует Китай с 1,1016 триллиона долларов (снизил объем облигаций на своем балансе на 1,4 миллиард долларов), на третьем месте с большим отрывом — Великобритания с почти 298,6 миллиарда долларов в казначейских бумагах американского минфина (минус 4,7 миллиарда долларов).

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