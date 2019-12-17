Тариф «Новогодний». Операторы связи повышают абонентскую плату

«Вымпелком» (бренд «Билайн») предупредил абонентов безлимитных архивных тарифов о повышении цен с 16 января 2020 года. В зависимости от тарифа в сообщениях оператора говорилось, например, что плата вырастет с 24,74 руб. до 29 руб. или с 20,33 руб. до 24 руб. в день. Повышение, таким образом, составит 17−18%. На пакетных тарифных планах изменится только размер абонентской платы, в планах без абонентской платы изменится стоимость местных исходящих вызовов на номера «Билайна» и других операторов, пояснил оператор в сообщениях.
Хотя большую часть расходов на закон о «суверенном рунете» планирует взять на себя государство, еще в январе 2019 года директор «Вымпелкома» по работе с органами государственной власти Сергей Мальянов предупреждал, что установка серверов для реализации закона на сетях оператора обойдется компании в 500 млн руб. (а государству — еще в 1 млрд руб.).
О том, что в 2020 году сотовая связь может подорожать минимум на 10%, сообщали «Известия» 11 ноября со ссылкой на прогноз Telecom Daily. По прогнозу Content Review, опубликованному 9 декабря, рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17−18%.
По итогам 2019 года средний минимальный пакетный тариф на мобильную связь подорожал на 6% — с 255 руб. до 270 руб., следует из отчета Content Review, вышедшего 16 декабря.
Цены на связь будут вынуждены увеличить и другие операторы, соглашается аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. С 2014 года тарифы на мобильную связь выросли менее чем на 30%, при этом издержки операторов росли значительно быстрее, отмечает он. «Таким образом, повышение на 20% сейчас является логичным шагом для операторов, и такой рост сохранится на ближайшие десять лет», — считает эксперт.
В МТС отказались от комментариев, «МегаФон» и Tele2 не ответили на запрос «Ъ».
«МегаФон» еще 21 ноября предупредил об изменении параметров ряда корпоративных архивных тарифных планов с 1 декабря, следует из информации на его сайте. Tele2 13 декабря предупредила об изменении стоимости услуг в международном роуминге в ряде стран с 25 декабря. МТС 3 декабря проинформировала абонентов о закрытии ряда «устаревших» услуг на безлимитном тарифе.
«Ростелеком» также «плавно и точечно пересматривает устаревшие архивные тарифные планы на домашний интернет и платное ТВ в регионах, если они перестают соответствовать экономическим реалиям», отметил представитель пресс-службы компании. По его словам, все операторы прибегают к корректировке архивных тарифных планов, которые появились в других экономических условиях и не учитывают роста НДС и возникновения новых регуляторных требований.
У операторов в России нет практики прямого повышения цен. Например, в Британии операторы каждый год на несколько процентов повышают тариф.
Василь Лацаничгендиректор «Вымпелкома», в интервью “Ъ” 17 декабря 2018 года
В рыночной экономике ценообразование зависит от уровня конкуренции, который пока не снизился, отмечает инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По его мнению, объяснение роста стоимости тарифов возросшей себестоимостью услуг «противоречит основным экономическим принципам».
При этом повышение тарифов примерно на 20% «в разы превышает расходы на исполнение “закона Яровой” и прочие законодательные инициативы», указывает аналитик. За счет повышения цен «Вымпелком» сможет избавиться от относительно низкомаржинальной абонентской базы и снять нагрузку с сетей, прогнозирует Нигматуллин, но это приведет к сокращению доли рынка, чем может воспользоваться Tele2.