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03:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Европейскому рынку предрекли светлое будущее

Фондовому рынку Европы предрекли светлое будущее — он станет одним из глобальных лидеров в 2020 году, пишет Bloomberg со ссылкой на управляющего активами инвестиционного банка Goldman Sachs Шоката Бунглавалу.

Источник: Reuters

По словам экономиста, инвесторы слишком пессимистично настроены по отношению к перспективам роста в Европе.

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Между тем, нынешние результаты активов под управлением Goldman Sachs говорят о том, европейские компании сумели преодолеть цикличность экономики и продемонстрировать рост.

«Я думаю, что Европа избежит рецессии. Рынок, похоже, оценивается куда более негативно, нежели мы ожидаем исходя из наших прогнозов», — отметил Бунглавала.

Аналитик Goldman Sachs далеко не первый экономист, предсказывающий хорошие перспективы для европейской экономики и местного фондового рынка.

Общий оптимизм подкрепляется ростом индексов. Накануне Stoxx Europe 600 достиг исторического максимума в 416 пунктов на фоне новостей о возможном заключении соглашения между США и Китаем.

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