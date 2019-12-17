На заправках острова Кунашир больше недели нет бензина и дизельного топлива

«В настоящий момент топлива нет, заправки пустые», — сказала она.
Вице-мэр отметила, что из-за штормовой погоды проблемы на острове возникли не только с топливом, но и с продуктами питания. Продукты, отметила она, уже завезли с Сахалина.
Топлива нет с начала прошлой недели. Поставщики топлива — ООО «К-Маркет» и ООО «ТСК» — завозят нефтепродукты из Приморского края. По словам вице-мэра, помимо погоды поставки были нарушены еще и потому, что ООО «К-Маркет» не могло найти в Приморье свободное судно для отправки топлива, сейчас оно найдено. А ООО «ТСК» не могло закупить определенную партию топлива в Приморском крае, но в настоящее время нефтепродукты закуплены.
Доставить нефтепродукты на Кунашир ООО «К-Маркет» обещает до 23 декабря, «ТСК» — до 25 декабря.
На АЗС в Южно-Курильске эти поставщики реализуют бензин по стоимости от 61 руб. до 64 руб. за 1 литр, дизтопливо — 63 руб.
Экстренные службы и социальные учреждения (пожарные, медучреждения, правоохранительные структуры и другие) имеют свои резервы топлива, которые им завозят централизованно их областные и территориальные ведомства, пояснила Савочкина.
Местные жители, наученные опытом, по словам вице-мэра, создают свои запасы топлива, поэтому «бума нет, население терпеливо относится к этой ситуации, к нам поступают единичные обращения».