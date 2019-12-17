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08:49 (мск), источник: Интерфакс

На заправках острова Кунашир больше недели нет бензина и дизельного топлива

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU — Бензина и дизельного топлива вторую неделю нет на заправках на острове Кунашир (Южные Курилы Сахалинской области), поставки топлива ожидаются до 23 декабря, сообщила агентству «Интерфакс» вице-мэр Южно-Курильского района Наталья Савочкина.

Источник: Reuters

«В настоящий момент топлива нет, заправки пустые», — сказала она.

Вице-мэр отметила, что из-за штормовой погоды проблемы на острове возникли не только с топливом, но и с продуктами питания. Продукты, отметила она, уже завезли с Сахалина.

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Топлива нет с начала прошлой недели. Поставщики топлива — ООО «К-Маркет» и ООО «ТСК» — завозят нефтепродукты из Приморского края. По словам вице-мэра, помимо погоды поставки были нарушены еще и потому, что ООО «К-Маркет» не могло найти в Приморье свободное судно для отправки топлива, сейчас оно найдено. А ООО «ТСК» не могло закупить определенную партию топлива в Приморском крае, но в настоящее время нефтепродукты закуплены.

Доставить нефтепродукты на Кунашир ООО «К-Маркет» обещает до 23 декабря, «ТСК» — до 25 декабря.

На АЗС в Южно-Курильске эти поставщики реализуют бензин по стоимости от 61 руб. до 64 руб. за 1 литр, дизтопливо — 63 руб.

Экстренные службы и социальные учреждения (пожарные, медучреждения, правоохранительные структуры и другие) имеют свои резервы топлива, которые им завозят централизованно их областные и территориальные ведомства, пояснила Савочкина.

Местные жители, наученные опытом, по словам вице-мэра, создают свои запасы топлива, поэтому «бума нет, население терпеливо относится к этой ситуации, к нам поступают единичные обращения».

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