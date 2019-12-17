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11:42 (мск), источник: RNS

«Нафтогаз» подал иск к правительству Украины

«Нафтогаз» подал в Окружной административный суд Киева иск к правительству Украины с просьбой признать недействительным предоставление американской компании Ukrainian Energy права на разработку Варвинского месторождения в Черниговской области, пишет журнал Time.

Источник: РИА "Новости"

«Иск был подан в пятницу днем в Окружной административный суд Киева, сообщают источники, и ранее об этом не сообщалось. В проекте жалобы “Нафтогаз” утверждает, что правительство Украины действовало незаконно и с предвзятостью в июле, когда оно предоставило нефтяные и газовые месторождения американской компании, совладельцем которой является Майкл Блейзер, один из союзников бывшего министра энергетики США Рика Перри», — говорится в материале.

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Блейзер в своем ответе изданию подчеркнул, что решение было принято на основе советов группы независимых экспертов, в главной целью Украины на сегодняшний день является привлечение «зарубежного опыта и инвестиций».

Ранее Associated Press заявило, что американские бизнесмены заключили с украинским правительством 50-летний контракт на разведку нефти и газа Варвинского месторождения после визита главы Минэнерго США Рика Перри на Украину.

Ukrainian Energy, которая принадлежит техасскому бизнесмену с украинскими корнями Майклу Блейзеру, предложила на «миллионы долларов» меньше, чем их единственный конкурент. Назначенная правительством комиссия объяснила выбор компании тем, что она обладает большей технической экспертизой и большими финансовыми возможностями.

Сам Блейзер заявил агентству, что Перри не помогал его фирме заключить выгодный контракт на Украине. В американском Минэнерго также опровергают эту информацию.

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