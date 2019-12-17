«Нафтогаз» подал иск к правительству Украины

«Иск был подан в пятницу днем в Окружной административный суд Киева, сообщают источники, и ранее об этом не сообщалось. В проекте жалобы “Нафтогаз” утверждает, что правительство Украины действовало незаконно и с предвзятостью в июле, когда оно предоставило нефтяные и газовые месторождения американской компании, совладельцем которой является Майкл Блейзер, один из союзников бывшего министра энергетики США Рика Перри», — говорится в материале.
Блейзер в своем ответе изданию подчеркнул, что решение было принято на основе советов группы независимых экспертов, в главной целью Украины на сегодняшний день является привлечение «зарубежного опыта и инвестиций».
Ранее Associated Press заявило, что американские бизнесмены заключили с украинским правительством 50-летний контракт на разведку нефти и газа Варвинского месторождения после визита главы Минэнерго США Рика Перри на Украину.
Ukrainian Energy, которая принадлежит техасскому бизнесмену с украинскими корнями Майклу Блейзеру, предложила на «миллионы долларов» меньше, чем их единственный конкурент. Назначенная правительством комиссия объяснила выбор компании тем, что она обладает большей технической экспертизой и большими финансовыми возможностями.
Сам Блейзер заявил агентству, что Перри не помогал его фирме заключить выгодный контракт на Украине. В американском Минэнерго также опровергают эту информацию.