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13:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Около трети российских работодателей планируют повысить зарплаты

Около трети российских компаний (32%) намерены в ближайшее время повысить или проиндексировать заработную плату своему персоналу, говорится в исследовании рекрутингового сайта Superjob.

Источник: AP 2019

Еще 40% компаний не планируют на ближайший период повышать или индексировать зарплату, 28% не смогли дать однозначный ответ на вопрос «Планируется ли в вашей компании в ближайшее время повышение или индексация заработной платы?».

Новость
Россиянам приготовились повысить зарплаты

На увеличение заработной платы с нового года рассчитывают 42% трудоустроенных россиян, еще 40% не ждут такого шага со стороны своего работодателя. 18% не определились по данному вопросу.

Опрос был проведен 1—10 декабря 2019 года среди 500 респондентов, представляющих менеджмент по персоналу и кадровые службы предприятий, в 125 населенных пунктах всех федеральных округов РФ.

Напомним, по данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), медианные значения зарплаты россиян в августе 2019 года составили 21 тыс. руб. Более трети — 39% работников не удовлетворены уровнем зарплаты. По мнению большинства россиян, хотя они и приспособились жить «по средствам», их заработок не соответствует тому объему и уровню сложности работы, с которыми они сталкиваются.

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