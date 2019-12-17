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15:11 (мск), источник: РИА Недвижимость

Центробанк намерен ужесточить процедуру выдачи ипотеки

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В России могут ужесточить для банков правила выдачи ипотеки, соответствующие меры содержатся в докладе ЦБ, подготовленном для обсуждения участниками рынка.

Источник: РИА Недвижимость

Так, с 1 июля 2020 года Банк России может ввести дифференцированные надбавки «к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту к справедливой стоимости предмета залога».

Если эти меры будут приняты, нагрузка на капитал банков при сохранении структуры ипотечных портфелей может вырасти в 1,4 раза.

Таким образом, регулятор хочет лишить кредитные организации стимула выдавать ипотечные кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом.
Новость
С новым должным

Кроме того, увеличится запас капитала на покрытие убытков при различных шоковых ситуациях, «способных вызвать снижение доходов населения и цен на недвижимость».

Ранее регулятором принято решение по повышению с 1 января 2020 года коэффициента риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом ниже 20% — с 150% до 200%.

Российские банки и микрофинансовые организации с 1 октября обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Ее показатель по кредитам от десяти тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.

Справка
Денег нет и не займете. Кому банки откажут в кредите с 1 октябряПри выдаче кредита банки теперь обязаны оценивать заемщиков по-новому
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