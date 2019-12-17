«Паутина на дверях». Ротенберг забросил американские особняки из-за санкций

Как выяснили «Новая газета» и Transparency International, с именем Бориса и Карины Ротенбергов связаны минимум три объекта недвижимости в штате Джорджия. В Атланте супруге миллиардера принадлежит трёхкомнатный дом с бассейном на крыше за $235 тысяч. На неё же зарегистрирован трёхэтажный особняк в пригороде Атланты площадью почти 2000 кв. м с бассейном — недвижимость оценивается в $1,2 млн.
Неподалеку от этого особняка есть дом, зарегистрированный на самого Ротенберга. Там есть гараж на три машины, бассейн, пристань для катера и ландшафтный газон. Миллиардер купил его в декабре 2008 года за $3 млн.
Из-за санкций Ротенберги давно не пользовались недвижимостью. Как заявил шериф Джон Садлер-младший, который выезжал по адресам семьи в октябре 2018 года, его встретила «паутина на дверях, которые не открывали месяцами». Соседи рассказали Садлеру, что не видели никого рядом с домом около года.
Борис Ротенберг вместе с братом Аркадием, а также бизнесменами Геннадием Тимченко и Юрием Ковальчуком попали под американские санкции в марте 2014 года после присоединения Крыма к России. Сейчас Forbes оценивает состояние Бориса Ротенберга в $1,1 млрд, бизнесмен занимает 92-е место в рейтинге богатейших людей России.