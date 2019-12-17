Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как россияне описывали свою жизнь в 2019 годуПочему словами года признали «катафалк», «нулевую зарплату» и «феминитивы» 
Фоторепортажи
20Церемония прощания с Юрием Лужковым
25Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
23:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Сбербанку хотят поменять акционера

ЦБ может лишиться контрольного пакета акций банка.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Контрольный пакет акций Сбербанка может быть передан от ЦБ другой государственной структуре. Такую идею обсуждают власти, которые неожиданно увидели в контроле регулятора над крупнейшим российским банком конфликт интересов. Однако каких-либо конкретных решений еще нет. В ЦБ и Сбербанке эту информацию назвали слухами.

О том, что 50% плюс 1 акция в уставном капитале Сбербанка могут быть изъяты у ЦБ, сообщил во вторник Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с деталями переговоров, и одного неназванного федерального чиновника.

Эта идея не нова, ранее она уже высказывалась чиновником федерального уровня — заместителем министра финансов РФ Алексеем Моисеевым. В октябре он пожаловался, что члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во время подготовки к вступлению в эту организацию до 2014 года называли «довольно странной» ситуацию, когда российский ЦБ владеет контрольным пакетом акций Сбербанка.

Один из источников Reuters утверждает, что «идея назрела», поскольку ЦБ и мегарегулятор, и акционер крупнейшего банка страны.

Однако он не объясняет, почему идея назрела именно сейчас (ЦБ является мегарегулятором с 2013 года). Другие собеседники поясняют, что никакого решения по передаче акций Сбербанка от ЦБ к другой структуре принято не было — дальше обсуждений дело не пошло.

Кроме того, собеседники Reuters не указали, на баланс какой госструктуры может быть передан пакет в Сбербанке и в какой форме. Официально пресс-служба Минфина проигнорировала вопросы об изъятии у мегарегулятора акций Сбербанка.

Пресс-служба Сбербанка отказалась комментировать эту информацию, сравнив ее с «рыночными слухами и предположениями».

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов также заявил, что подобные «слухи 20 лет ходят».

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов заявил агентству, что конкретно по этому вопросу никаких решений пока нет.

ЦБ получает от Сбербанка дивиденды, которые являются важной частью его финансового результата, поскольку регулятор терпит существенные убытки из-за санации ряда крупных банков.
Читайте также
Как следят за качеством воздуха в российских городах

Минфин и ЦБ регулярно обсуждают способы передачи дивидендов Сбербанка в бюджет так же, как бюджет получает дивиденды от другого госбанка, ВТБ.

Дивиденды Сбербанка за 2018 год составили 16 руб. на одну акцию. Всего банк выплатил 361,4 млрд руб., или 43,45% чистой прибыли банка по МСФО. В этом году Сбербанк планирует отчислить уже 50% от чистой прибыли, которая, по прогнозу самой кредитной организации, может достичь 1 трлн руб.

В рамках подготовки новой стратегии развития после 2020 года банк рассмотрит возможность выплаты еще и промежуточных дивидендов.

Греф: в 2020 году Сбербанк поднимет суммарные выплаты акционерам до 50%
Во время загрузки произошла ошибка.
24 мая© Ньюстюб
 Глава фракции «Единой России» задержан за убийство
Пенсии заморозили до 2022 года
Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
В России начались предновогодние увольнения
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Выигравший $135 млн подрядчик перестал брать с клиентов деньги
Раненный на границе США россиянин попросил политическое убежище
Россия расширила санкции в отношении Украины
Здоровье
Ученые назвали «продукты-наркотики» Среди них — шоколад и чипсы.
Hi-Tech
Как выглядит первая российская виртуальная модель Цифровые персонажи уже входят в настоящий модельный бизнес и конкурируют с людьми
Кино
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле Российские знаменитости приняли участие в проекте НТВ «Тысяча и одна ночь, или Территория любви»
Горячие темы на Авто
В классе у дочери все, как один, собрались в медицинский 245
Продолжение моей темы про звонки со "Сбербанка" 132
Наш разорительный ТАВКР надо посадить на мель в проливе Невельского 109
2 недели до Нового Года 84
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
5 известных женщин, которые сдали детей в приют
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
"Машина неубиваемая": умные россияне берут такую
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Леди
Максим Матвеев показал фото из спортзала Актер впечатлил своей формой.
Дом
Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
10 главных достижений Юрия Лужкова в недвижимости
Как живут люди, променявшие город на глубинку
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь