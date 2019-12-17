23:03 (мск), источник: Коммерсантъ
Сбербанку хотят поменять акционера
ЦБ может лишиться контрольного пакета акций банка.
Контрольный пакет акций Сбербанка может быть передан от ЦБ другой государственной структуре. Такую идею обсуждают власти, которые неожиданно увидели в контроле регулятора над крупнейшим российским банком конфликт интересов. Однако
О том, что 50% плюс 1 акция в уставном капитале Сбербанка могут быть изъяты у ЦБ, сообщил во вторник Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с деталями переговоров, и одного неназванного федерального чиновника.
Эта идея не нова, ранее она уже высказывалась чиновником федерального уровня — заместителем министра финансов РФ Алексеем Моисеевым. В октябре он пожаловался, что члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во время подготовки к вступлению в эту организацию до 2014 года называли «довольно странной» ситуацию, когда российский ЦБ владеет контрольным пакетом акций Сбербанка.
Однако он не объясняет, почему идея назрела именно сейчас (ЦБ является мегарегулятором с 2013 года). Другие собеседники поясняют, что никакого решения по передаче акций Сбербанка от ЦБ к другой структуре принято не было — дальше обсуждений дело не пошло.
Кроме того, собеседники Reuters не указали, на баланс какой госструктуры может быть передан пакет в Сбербанке и в какой форме. Официально
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов также заявил, что подобные «слухи 20 лет ходят».
Минфин и ЦБ регулярно обсуждают способы передачи дивидендов Сбербанка в бюджет так же, как бюджет получает дивиденды от другого госбанка, ВТБ.
Дивиденды Сбербанка за 2018 год составили 16 руб. на одну акцию. Всего банк выплатил 361,4 млрд руб., или 43,45% чистой прибыли банка по МСФО. В этом году Сбербанк планирует отчислить уже 50% от чистой прибыли, которая, по прогнозу самой кредитной организации, может достичь 1 трлн руб.
В рамках подготовки новой стратегии развития после 2020 года банк рассмотрит возможность выплаты еще и промежуточных дивидендов.