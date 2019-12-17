Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как россияне описывали свою жизнь в 2019 годуПочему словами года признали «катафалк», «нулевую зарплату» и «феминитивы» 
Фоторепортажи
20Уникальный разноцветный залив показали с воздуха
20Церемония прощания с Юрием Лужковым
19:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Орешкин: отмена НДФЛ для малоимущих позитивно повлияет на экономику

Отмена НДФЛ для малоимущих семей оказала бы очень позитивное влияние на экономику, считает глава Минэкономики РФ Максим Орешкин. Вопрос о том, поддерживает ли Орешкин такую инициативу, задала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на встрече с сенаторами.

Источник: РИА "Новости"

Орешкин отметил, что «очень такой тяжелый вопрос». «Я считаю, что такая мера будет очень позитивной для экономики», — ответил после этого Орешкин (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, в сентябре председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих от НДФЛ. По его мнению, профицит бюджета позволяет точечно смягчить налоговую политику, и можно установить минимальный уровень дохода для граждан, с которого не будет взиматься этот налог. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно оценить все плюсы и минусы такого решения, и все взвесить. Министр экономики призвал «проработать» идею главы ВТБ. Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил «еще подумать». В частности, нужно четко определить, кто нуждается в такой поддержке, отметил Медведев. Позже в поддержку такой меры высказалась и Матвиенко.

Справка
Денег нет и не займете. Кому банки откажут в кредите с 1 октябряПри выдаче кредита банки теперь обязаны оценивать заемщиков по-новому
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Глава фракции «Единой России» задержан за убийство
Пенсии заморозили до 2022 года
Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Фоторепортаж: столкновения протестующих с полицией в Киеве
Раненный на границе США россиянин попросил политическое убежище
В России начались предновогодние увольнения
Выигравший $135 млн подрядчик перестал брать с клиентов деньги
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Россия расширила санкции в отношении Украины
Здоровье
Ученые назвали «продукты-наркотики» Среди них — шоколад и чипсы.
Hi-Tech
Как выглядит первая российская виртуальная модель Цифровые персонажи уже входят в настоящий модельный бизнес и конкурируют с людьми
Кино
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле Российские знаменитости приняли участие в проекте НТВ «Тысяча и одна ночь, или Территория любви»
Авто
Российский автопром лишают промсубсидий Это может привести к росту цен на автомобили
Новости партнеров
"Сердце сейчас откажет, и все": появилась новая информация о Заворотнюк
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
Первые симптомы онкологии, на которые не обращают внимания
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Дети
«Особенная» дочь Зейналовой растет настоящей красавицей Телеведущая опубликовала новое фото девочки
Леди
Максим Матвеев показал фото из спортзала Актер впечатлил своей формой.
Новости партнеров
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
Первые симптомы онкологии, на которые не обращают внимания
5 приемов, которые остановят старость
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь