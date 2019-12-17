Орешкин: отмена НДФЛ для малоимущих позитивно повлияет на экономику

Орешкин отметил, что «очень такой тяжелый вопрос». «Я считаю, что такая мера будет очень позитивной для экономики», — ответил после этого Орешкин (цитата по «Интерфаксу»).
Напомним, в сентябре председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих от НДФЛ. По его мнению, профицит бюджета позволяет точечно смягчить налоговую политику, и можно установить минимальный уровень дохода для граждан, с которого не будет взиматься этот налог. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно оценить все плюсы и минусы такого решения, и все взвесить. Министр экономики призвал «проработать» идею главы ВТБ. Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил «еще подумать». В частности, нужно четко определить, кто нуждается в такой поддержке, отметил Медведев. Позже в поддержку такой меры высказалась и Матвиенко.