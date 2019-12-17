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20:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»

Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики. По данным газеты, они могут вступить в силу в пятницу, но власти рассчитывают, что газопровод удастся достроить за 30 дней, которые дадут для сворачивания деятельности без штрафов.

Источник: Nord Stream 2

США предусмотрели в проекте оборонного бюджета санкции против «Северного потока-2». Они направлены против компаний, которые его строят. В консорциум по строительству входят Engie (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания, Нидерланды), Uniper и Wintershall (Германия).

В ФРГ считают, что санкции не коснутся консорциума Nord Stream 2 AG — «дочки» «Газпрома». «Западные инвесторы и консорциум Nord Stream 2 не находятся в фокусе объявленных санкций», — пишет Bild. По данным газеты, под санкции может попасть швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая сейчас прокладывает газопровод. Отмечается, что ограничения предполагают заморозку транспортных контейнеров и запрет сотрудникам компании на поездки в США. Власти будут принимать решение о конкретных мерах реагирования после изучения информации о санкциях.

Ранее МИД ФРГ призвал США не вводить санкции. В ведомстве их считают неприемлемыми.

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МИД Германии отреагировало на американские санкции против «Северного потока-2»
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