Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»

США предусмотрели в проекте оборонного бюджета санкции против «Северного потока-2». Они направлены против компаний, которые его строят. В консорциум по строительству входят Engie (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания, Нидерланды), Uniper и Wintershall (Германия).
В ФРГ считают, что санкции не коснутся консорциума Nord Stream 2 AG — «дочки» «Газпрома». «Западные инвесторы и консорциум Nord Stream 2 не находятся в фокусе объявленных санкций», — пишет Bild. По данным газеты, под санкции может попасть швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая сейчас прокладывает газопровод. Отмечается, что ограничения предполагают заморозку транспортных контейнеров и запрет сотрудникам компании на поездки в США. Власти будут принимать решение о конкретных мерах реагирования после изучения информации о санкциях.
Ранее МИД ФРГ призвал США не вводить санкции. В ведомстве их считают неприемлемыми.