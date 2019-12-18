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11:25 (мск), источник: РИА Недвижимость

Госдума приняла закон о переселении из аварийного жилья

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла правительственный закон о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья, предусматривающий также возможность софинансирования переселения граждан Фондом содействия реформированию ЖКХ при наличии региональных адресных программ по переселению граждан.

Источник: Агентство «Москва»

Проект закона был разработан Минстроем. Поправки вносятся в Жилищный кодекс России и закон о фонде ЖКХ. Органы власти в области жилищных отношений получат право определять основания, порядок и критерии для признания многоквартирного дома аварийным.

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Кроме того, региональные власти смогут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки при переселении из аварийного жилья людей, если оно для них является единственным. Как ранее пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев, это может быть субсидия, которая покроет часть расходов на ипотеку, и другие механизмы на выбор региона.

Поправки же в закон о фонде ЖКХ закрепляют принцип целевого использования земли из-под расселяемых аварийных домов, чтобы не было возможности просто отдать ее под коммерческую застройку. Кроме того, законопроект расширяет сферы, на которые можно направить средства фонда. Например, их можно будет направить на льготную ипотеку или специальные социальные выплаты, отмечал Медведев.

Поправками ко второму чтению законопроекта в перечень функций Фонда содействия реформированию ЖКХ было включено выполнение функции агента правительства РФ по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам.

Фонд также будет предоставлять финансовую поддержку при наличии региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, а также при выполнении субъектами РФ или муниципальными образованиями условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Кроме того, субъект РФ, выполнивший обязательство по переселению граждан из всего аварийного жилищного фонда, расположенного на своей территории, до 1 сентября 2025 года, будет вправе подать заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда в пределах лимита средств на переселение, установленного для данного региона.

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