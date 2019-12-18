13:15 (мск), источник: Коммерсантъ
В сжигание добавят раздельный сбор
Депутаты рекомендовали правительству ряд мер вместе с законом об «энергетической утилизации».
В среду Госдума приняла в третьем чтении закон, приравнивающий сжигание мусора с получением энергии к его переработке, вместе с постановлением. Так, депутаты предлагают правительству для стимулирования раздельного сбора разработать порядок возврата средств гражданам, собирающим мусор отдельно. Кроме того, парламентарии рекомендуют предусмотреть пониженные ставки экологического сбора для товаров и упаковки из полезных компонентов и повышенные — для производителей неутилизируемой тары.
Госдума приняла в третьем чтении закон вместе с дополнительным постановлением. В проекте постановления (есть у «Ъ») говорится о перечне рекомендаций правительству РФ. В частности, депутаты рекомендовали правительству предусмотреть обязательное наличие в территориальных схемах (документ, регулирующий обращение с мусором в каждом регионе) мест раздельного накопления отходов от использования товаров. В том числе в проекте постановления Госдумы говорится о курсе на снижение объемов захоронения мусора на полигонах, который должен быть предусмотрен в федеральной схеме обращения с отходами.
По сравнению с начальной версией, о которой ранее сообщал «Ъ», смысл концептуально не изменился, но теперь в документе сказано, что утилизацией можно будет считать «использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки».
Согласно действующему законодательству, этот процесс называется обезвреживанием (сжиганием). Поправки планируется внести в законопроект, касающийся авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду, который был одобрен Госдумой в первом чтении в январе 2019 года. Эксперты заявляли «Ъ», что Минприроды таким образом рассчитывает выполнить цели нацпроекта «Экология»: к 2024 году на утилизацию должно быть направлено 36% всех отходов в стране. Этот мотив подтвердили «Ъ» два источника, близких к администрации президента.
Отметим, что
Помимо прочих предложений депутаты призывают правительство предусмотреть пониженные ставки экологического сбора для товаров и упаковки, произведенных с использованием полезных компонентов, извлеченных из твердых коммунальных отходов, а также повышенных — для товаров и упаковки, не подлежащих утилизации.
Кроме того, парламентарии предлагают внести в законодательство изменения, «предусматривающие меры эффективного контроля» и установление ответственности за нарушение запрета захоронения на полигонах полезных компонентов, содержащихся в твердых коммунальных отходах и подлежащих утилизации. Также в проекте постановления Госдумы рекомендуется разработать порядок возврата гражданам, осуществляющим раздельное накопление мусора, части средств, потраченных на оплату коммунальной услуги за его вывоз.
Анна Васильева