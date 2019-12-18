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13:15 (мск), источник: Коммерсантъ

В сжигание добавят раздельный сбор

Депутаты рекомендовали правительству ряд мер вместе с законом об «энергетической утилизации».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В среду Госдума приняла в третьем чтении закон, приравнивающий сжигание мусора с получением энергии к его переработке, вместе с постановлением. Так, депутаты предлагают правительству для стимулирования раздельного сбора разработать порядок возврата средств гражданам, собирающим мусор отдельно. Кроме того, парламентарии рекомендуют предусмотреть пониженные ставки экологического сбора для товаров и упаковки из полезных компонентов и повышенные — для производителей неутилизируемой тары.

Госдума приняла в третьем чтении закон вместе с дополнительным постановлением. В проекте постановления (есть у «Ъ») говорится о перечне рекомендаций правительству РФ. В частности, депутаты рекомендовали правительству предусмотреть обязательное наличие в территориальных схемах (документ, регулирующий обращение с мусором в каждом регионе) мест раздельного накопления отходов от использования товаров. В том числе в проекте постановления Госдумы говорится о курсе на снижение объемов захоронения мусора на полигонах, который должен быть предусмотрен в федеральной схеме обращения с отходами.

Напомним, во вторник Госдума одобрила во втором чтении поправки, фактически приравнивающие сжигание мусора с попутной выработкой электроэнергии к его переработке.

По сравнению с начальной версией, о которой ранее сообщал «Ъ», смысл концептуально не изменился, но теперь в документе сказано, что утилизацией можно будет считать «использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки».

Иными словами, перед сжиганием мусор необходимо отсортировать.

Согласно действующему законодательству, этот процесс называется обезвреживанием (сжиганием). Поправки планируется внести в законопроект, касающийся авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду, который был одобрен Госдумой в первом чтении в январе 2019 года. Эксперты заявляли «Ъ», что Минприроды таким образом рассчитывает выполнить цели нацпроекта «Экология»: к 2024 году на утилизацию должно быть направлено 36% всех отходов в стране. Этот мотив подтвердили «Ъ» два источника, близких к администрации президента.

Также поправки дадут возможность ведомству профинансировать строительство мусоросжигательных заводов, в том числе за счет средств экологического сбора.
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Отметим, что государственно-правовое управление президента РФ (ГПУ) сначала дало отрицательное заключение на документ, ссылаясь на «предварительный анализ», свидетельствующий «о наличии серьезных замечаний» (каких именно, в письме не уточнялось). Однако позже Кремль согласовал поправки, отметив, что «концептуальных замечаний правового характера по законопроекту не имеется». Также в письме ГПУ упоминается позитивная позиция Минприроды. Ранее «Ъ» сообщал, что законопроект поддержан в Минпромторге. Также поправки были поддержаны в Минфине и Минэкономики (копии заключений есть у «Ъ»). При этом экологические организации, общественники и граждане направили более 47 тыс. обращений в комитет по экологии и охране окружающей среды Госдумы с требованием отозвать законопроект для доработки.

Источники «Ъ», близкие к Кремлю, указывали, что документ разрабатывался, в частности, в интересах компании «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха»), которая планирует к 2022 году построить четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье и один в Татарстане.
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Помимо прочих предложений депутаты призывают правительство предусмотреть пониженные ставки экологического сбора для товаров и упаковки, произведенных с использованием полезных компонентов, извлеченных из твердых коммунальных отходов, а также повышенных — для товаров и упаковки, не подлежащих утилизации.

Кроме того, парламентарии предлагают внести в законодательство изменения, «предусматривающие меры эффективного контроля» и установление ответственности за нарушение запрета захоронения на полигонах полезных компонентов, содержащихся в твердых коммунальных отходах и подлежащих утилизации. Также в проекте постановления Госдумы рекомендуется разработать порядок возврата гражданам, осуществляющим раздельное накопление мусора, части средств, потраченных на оплату коммунальной услуги за его вывоз.

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Анна Васильева

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