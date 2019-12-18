Дом на Рублёвке и элитная квартира. У главного судьи России нашли недвижимость на 220 млн рублей

Главный судья России задекларировал участок в 41 сотку, на котором расположены дом площадью 583,7 кв. м и две постройки по 80,5 и 102 кв. м. По данным Росреестра, участок с такими параметрами связан только с одним объектом — особняком в посёлке Успенские Дачи на Рублёвке в Подмосковье.
Поместье оценивается в 127 млн рублей, Лебедев получил его в 2001 году от государства. Соседом верховного судьи по Рублёвке является генпрокурор Юрий Чайка.
Кроме того, Лебедев задекларировал квартиру площадью 232 кв. м. Журналисты выяснили, что она находится в Москве на улице Академика Зелинского. Рыночная стоимость квартиры — около 97 млн рублей.
В 2018 году Лебедев заработал 11,4 млн рублей. Журналисты отметили, что этого недостаточно, чтобы позволить себе по рыночным ценам купить всю недвижимость, имеющуюся у семьи.
В сентябре 2002 года Лебедев получил ещё 15 соток в Барвихе — через год после сделки земля оценивалась в $2 млн. На следующий день Лебедев переоформил участок на начальника хозуправления Верховного суда Владимира Ширяева. А ещё через две недели земля перешла к семье одесского криминального авторитета Валерия Томаля, рассказал «Проект».