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13:19 (мск), источник: Секрет Фирмы

Дом на Рублёвке и элитная квартира. У главного судьи России нашли недвижимость на 220 млн рублей

У председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева нашли недвижимость на общую сумму 220 млн рублей, сообщил «Проект». Лебедев занимает свой пост уже 30 лет — с июля 1989 года.

Источник: РИА "Новости"

Главный судья России задекларировал участок в 41 сотку, на котором расположены дом площадью 583,7 кв. м и две постройки по 80,5 и 102 кв. м. По данным Росреестра, участок с такими параметрами связан только с одним объектом — особняком в посёлке Успенские Дачи на Рублёвке в Подмосковье.

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Поместье оценивается в 127 млн рублей, Лебедев получил его в 2001 году от государства. Соседом верховного судьи по Рублёвке является генпрокурор Юрий Чайка.

Кроме того, Лебедев задекларировал квартиру площадью 232 кв. м. Журналисты выяснили, что она находится в Москве на улице Академика Зелинского. Рыночная стоимость квартиры — около 97 млн рублей.

В 2018 году Лебедев заработал 11,4 млн рублей. Журналисты отметили, что этого недостаточно, чтобы позволить себе по рыночным ценам купить всю недвижимость, имеющуюся у семьи.

В сентябре 2002 года Лебедев получил ещё 15 соток в Барвихе — через год после сделки земля оценивалась в $2 млн. На следующий день Лебедев переоформил участок на начальника хозуправления Верховного суда Владимира Ширяева. А ещё через две недели земля перешла к семье одесского криминального авторитета Валерия Томаля, рассказал «Проект».

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Анатолий Круглов

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