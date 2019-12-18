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12:55 (мск), источник: Ведомости

РЕН ТВ сообщил о визите силовиков в компанию Саида Гуцериева

В группе «Сафмар» опровергают сообщения об обысках, появившиеся в Telegram-каналах.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Правоохранители пришли в офис компании «Фортеинвест» Саида Гуцериева — сына миллиардера Михаила Гуцериева — в Москве, сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, в офисе компании «проводятся некие мероприятия».

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Ранее в среду, 18 декабря, об обысках в доме миллиардера Михаила Гуцериева, а также в офисах связанных с ним компаний, сообщил telegram-канал Mash. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердил обыски. «Следователи возбудили уголовное дело по факту контрабанды нефти в Европу одной из компаний сына Гуцериева. Дело возбуждено по заявлению федеральной таможенной службы (ФТС). Обыски проводились в том числе дома у Гуцериева совместно с МВД, ФСБ и ФТС», — уточнил он. Издание Baza уточняет, что речь идет о контрабанде 100 000 тонн нефти и ущербе в 3 млрд руб.

По данным источника «Открытых медиа», близкого к руководству одного из управлений ФСБ, в оперативных мероприятиях задействованы сотрудники службы экономической безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ему неизвестно об обысках у Гуцериевых.

В группе «Сафмар» «Ведомостям» сообщили, что информация об обысках не соответствует действительности. Михаил Гуцериев в интервью РЕН ТВ назвал информацию об обысках провокацией. После сообщений об обысках у акционера группы «Сафмар» акции «М. Видео» подешевели почти на 7%.

Михаил Гуцериев — основной владелец группы «Сафмар». Российский Forbes оценивает его состояние в $3,7 млрд, бизнесмен занимает 28 место в российском рейтинге миллиардеров. Саид Гуцериев занимает в рейтинге 71 место с состоянием в $1,3 млрд. Ему принадлежат доли в компаниях «Русснефть», «Нефтиса», «ФортеИнвест», «Русский уголь», «Сафмар Финансовые инвестиции» и «М. Видео».

Доли в нефтяных компаниях он получил в подарок от отца за хорошую работу: «Саид, мой сын, работает по 16 часов в сутки. Он заслуживает уважения», — говорил в интервью Forbes в 2017 г. Михаил Гуцериев.

В «ФортеИнвест» Саид Гуцериев занимает пост гендиректора, эта компания ведет добычу и переработку нефтяного сырья, а также продажу нефтепродуктов на российский рынок и за границу.

«Ведомости» направили запросы в МВД, ФСБ и СК России.

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