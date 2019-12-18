12:55 (мск), источник: Ведомости
РЕН ТВ сообщил о визите силовиков в компанию Саида Гуцериева
В группе «Сафмар» опровергают сообщения об обысках, появившиеся в
Правоохранители пришли в офис компании «Фортеинвест» Саида Гуцериева — сына миллиардера Михаила Гуцериева — в Москве, сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, в офисе компании «проводятся некие мероприятия».
Ранее в среду, 18 декабря, об обысках в доме миллиардера Михаила Гуцериева, а также в офисах связанных с ним компаний, сообщил
По данным источника «Открытых медиа», близкого к руководству одного из управлений ФСБ, в оперативных мероприятиях задействованы сотрудники службы экономической безопасности.
Михаил Гуцериев — основной владелец группы «Сафмар». Российский Forbes оценивает его состояние в $3,7 млрд, бизнесмен занимает 28 место в российском рейтинге миллиардеров. Саид Гуцериев занимает в рейтинге 71 место с состоянием в $1,3 млрд. Ему принадлежат доли в компаниях «Русснефть», «Нефтиса», «ФортеИнвест», «Русский уголь», «Сафмар Финансовые инвестиции» и «М. Видео».
Доли в нефтяных компаниях он получил в подарок от отца за хорошую работу: «Саид, мой сын, работает по 16 часов в сутки. Он заслуживает уважения», — говорил в интервью Forbes в 2017 г. Михаил Гуцериев.
В «ФортеИнвест» Саид Гуцериев занимает пост гендиректора, эта компания ведет добычу и переработку нефтяного сырья, а также продажу нефтепродуктов на российский рынок и за границу.
«Ведомости» направили запросы в МВД, ФСБ и СК России.
Екатерина Еременко, Екатерина Литова, Алиса Штыкина, Алексей Никольский