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13:46 (мск), источник: Коммерсантъ

К Гуцериевым возникли вопросы по нефти

Транспортная полиция возбудила дело о контрабанде нефтепродуктов и проводит обыски в структурах бизнесменов.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в рамках расследования уголовного дела о контрабанде были проведены обыски в структурах бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида. Соответствующее уголовное дело возбудила транспортная полиция, получившая из ФСБ данные о том, что нефтепродукты через Турцию могли попадать на Украину. Представители господина Гуцериева и сам он говорят о провокации.

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Обыски в структурах Михаила Гуцериева, сообщил источник «Ъ» в силовых ведомствах, проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).

Само уголовное дело было возбуждено управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Основанием для него стала информация главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в Турцию на 2 млрд руб. в обход таможенных платежей. Поставки якобы велись в интересах нефтяного холдинга АО «ФортеИнвест», руководителем которого является Саид Гуцериев — сын Михаила Гуцериева.

По данным источников «Ъ», делу решили дать ход, после того как СЭБ ФСБ была получена информация о том, что из Турции нефть могла попадать на Украину.

Сотрудники ГУЭБиПК МВД и СЭБ ФСБ сегодня проводят обыски по десятку адресов, связанных с господами Гуцериевыми, изымают документы, интересующие следствие.

По информации «Ъ», пока подозреваемых и обвиняемых в деле нет, нет и задержанных в ходе обысков.

В свою очередь, представители «Сафмара», одной из компаний Михаила Гуцериева, следственные действия опровергли. Сам Гуцериев-старший заявил РЕН-ТВ, что обысков не было и что сообщения о них — провокация.

Олег Рубникович, Николай Сергеев

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