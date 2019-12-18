13:46 (мск), источник: Коммерсантъ
К Гуцериевым возникли вопросы по нефти
Транспортная полиция возбудила дело о контрабанде нефтепродуктов и проводит обыски в структурах бизнесменов.
Сегодня в рамках расследования уголовного дела о контрабанде были проведены обыски в структурах бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида. Соответствующее уголовное дело возбудила транспортная полиция, получившая из ФСБ данные о том, что нефтепродукты через Турцию могли попадать на Украину. Представители господина Гуцериева и сам он говорят о провокации.
Обыски в структурах Михаила Гуцериева, сообщил источник «Ъ» в силовых ведомствах, проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).
Само уголовное дело было возбуждено управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Основанием для него стала информация главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в Турцию на 2 млрд руб. в обход таможенных платежей. Поставки якобы велись в интересах нефтяного холдинга АО «ФортеИнвест», руководителем которого является Саид Гуцериев — сын Михаила Гуцериева.
Сотрудники ГУЭБиПК МВД и СЭБ ФСБ сегодня проводят обыски по десятку адресов, связанных с господами Гуцериевыми, изымают документы, интересующие следствие.
В свою очередь, представители «Сафмара», одной из компаний Михаила Гуцериева, следственные действия опровергли. Сам
Олег Рубникович, Николай Сергеев