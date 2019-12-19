Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Зеленский высказался о жителях Донбасса «У меня огромное количество друзей — жители Донбасса»
Фоторепортажи
14Фотограф запечатлела марсианские пейзажи на Земле
25Скончался Юрий Лужков
04:02 (мск), источник: Ведомости

На легендарный «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели

ГУП «Авиация Колымы» (принадлежит Магаданской области) в начале декабря получило первый самолет малой авиации ТВС-2МС и до конца года получит второй, сообщили два региональных чиновника. ТВС-2МС — это модернизированная версия легендарного самолета Ан-2 («кукурузник»). Он способен перевозить 9 пассажиров или 1,5 т груза. Эту модель разработал ФГУП «СибНИА» (Сибирский научно-исследовательский институт авиации), выпускает его компания «Русавиапром». Модернизация заключается в замене советского двигателя АШ-62ИР на двигатель ТРЕ-331−12 производства американской Honeywell c сохранением конструкции планера, говорится на сайте СибНИА.

Источник: РИА "Новости"

Ан-2 был разработан в 1947 г., производство самолетов прекращено в 1980-е гг. По оценке СибНИА от 2012 г., российские авиакомпании эксплуатировали 200 Ан-2, еще 60−70 шт. было у Минобороны, около 100 — у подразделений ДОСААФ.

Читайте также
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Огромное преимущество нового «кукурузника» перед старым в том, что он летает на авиакеросине, как и вся гражданская авиация. Ан-2 летает на авиационном бензине. Он в дефиците и стоит вдвое дороже керосина, говорит сотрудник региональной авиакомпании.

Правда, для Ан-2 и ТВС-2МС мало эффективных пассажирских маршрутов, отмечает менеджер авиакомпании: «Летом при повышенном трафике на большинстве линий лучше использовать более вместительные суда, например Ан-24, зимой их эксплуатация ограничена очень коротким световым днем, в темноте они летать не могут».

«ТВС-2МС в 2016 г. получил аттестат летной годности (упрощенный аналог сертификата типа), после чего стала возможной его поставка авиакомпаниям для перевозки пассажиров.

Читайте также
Самолет, который заменит Ан-2, получил название «Байкал»

В 2016 г. два самолета было поставлено Нарьян-Марскому объединенному авиаотряду, в 2018 г. по одному судну получили частная авиакомпания «Аэросервис» и минский ДОСААФ, в 2019 г. единственный получатель — Магаданская область", — рассказал гендиректор компании «Пи эм ай аэро» (дистрибутор ТВС-2МС) Кирилл Александров.

Правда, один новый «кукурузник» у Нарьян-Марского авиаотряда два года назад разбился. После этого были приостановлены полеты и второго лайнера.

Другие регионы также активно интересуются этим судном с целью развития транспортной доступности, говорит Александров.

Купленным Магаданской областью самолетам 37 и 39 лет соответственно, следует из информации ресурса russianplanes. Эту информацию подтверждает менеджер региональной авиакомпании. Каждый самолет обойдется области в 174 млн руб., следует из информации сайта госзакупок.

Читайте также
Кукурузник нового поколения планируют серийно производить в Новосибирске

Цена кажется слишком высокой, говорят сотрудники двух авиакомпаний. Заявленная цена ТВС-2МС составляет около 100 млн руб., что тоже достаточно дорого: наибольшая часть стоимости приходится на двигатель Honeywell, который стоит около $700 000, поясняет один из собеседников. Сам планер нелетающего Ан-2 такого возраста стоит всего 1−3 млн руб., добавляет второй собеседник.

«Сами самолеты стоят всего по 103 млн руб., но область берет их в семилетний финансовый лизинг, остальная сумма — это проценты по лизинговым платежам», — передал «Ведомостям» замдиректора «Авиации Колымы» Максим Старцев.

Несмотря на то что планерам почти 40 лет, они прошли капитальный ремонт: в машинах установлены новые двигатели с завода-изготовителя, обновлен и утеплен салон, установлены новые сиденья для комфортного перелета. По предварительной оценке, эти самолеты прослужат еще 15 лет, говорит Старцев.

Читайте также
В Новосибирске построили самолет из композитных материалов

Модернизированные «кукурузники» покупают не от хорошей жизни — замены им нет не только в России: аналогов пассажирских самолетов, которые могли бы садиться и взлетать с короткой грунтовой полосы (500 м) и с низкой посадочной скоростью (70 км/ч, что очень важно для неподготовленной полосы), нет в мире, говорит сотрудник российской авиакомпании.

По оценке ГосНИИ гражданской авиации, к 2025 г. в России потребуется 360−490 самолетов на 9−19 мест, а до 2030 г. — более 600 шт. В этом году Минпромторг провел конкурс на разработку самолета на замену Ан-2, его на безальтернативной основе выиграла структура Уральского завода гражданской авиации. Сертификация нового самолета на замену Ан-2 и завершение подготовки к его производству намечены на конец 2022 г., сообщил представитель Минпромторга. Потребность в нем, по оценке министерства, составит несколько десятков штук в год.

Новый ТВС-2ДТС заменит легендарный «кукурузник»
Во время загрузки произошла ошибка.
9 апреля 2018© Ньюстюб
 Корпорация Дом.РФ сможет пользоваться льготными деньгами АСВ до 2031 года
Незаметное государство
Комитет Сената США одобрил «санкции из ада» против России
Фанаты напали на поддержавшего украинского игрока президента
СМИ: сотрудников ГРУ обвинили в создании большой банды
Петр Ян: боец, победивший легенду UFC
Верховный суд объяснил причину перехода долгов на наследников
Стало известно, как выглядела девочка, жившая 5700 лет назад
Попавшим под танковый обстрел российским военным присудили 6 млн
Здоровье
Ученые назвали «продукты-наркотики» Среди них — шоколад и чипсы.
Hi-Tech
Как сканировать QR-код (3 простых способа) На смартфонах и компьютере
Кино
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма Артисты представили псевдодокументальную картину «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»
Авто
У Volkswagen Tiguan появился конкурент за 1 100 000 рублей Китайская марка Changan выводит на российский рынок новый кроссовер CS55
Новости партнеров
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
Дети
Решетова вернулась к тренировкам через 2 месяца после родов Модель рассказала о своем режиме
Леди
Юлию Барановскую с ярким макияжем не узнали в сети Звезда переборщила с макияжем.
Новости партнеров
"Сердце сейчас откажет, и все": появилась новая информация о Заворотнюк
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
У известной российской певицы отказали почки
Будущее ЦФО зависит от этого. Ответь на вопросы
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь