На легендарный «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели

Ан-2 был разработан в 1947 г., производство самолетов прекращено в 1980-е гг. По оценке СибНИА от 2012 г., российские авиакомпании эксплуатировали 200 Ан-2, еще 60−70 шт. было у Минобороны, около 100 — у подразделений ДОСААФ.
Огромное преимущество нового «кукурузника» перед старым в том, что он летает на авиакеросине, как и вся гражданская авиация. Ан-2 летает на авиационном бензине. Он в дефиците и стоит вдвое дороже керосина, говорит сотрудник региональной авиакомпании.
Правда, для Ан-2 и ТВС-2МС мало эффективных пассажирских маршрутов, отмечает менеджер авиакомпании: «Летом при повышенном трафике на большинстве линий лучше использовать более вместительные суда, например Ан-24, зимой их эксплуатация ограничена очень коротким световым днем, в темноте они летать не могут».
«ТВС-2МС в 2016 г. получил аттестат летной годности (упрощенный аналог сертификата типа), после чего стала возможной его поставка авиакомпаниям для перевозки пассажиров.
В 2016 г. два самолета было поставлено Нарьян-Марскому объединенному авиаотряду, в 2018 г. по одному судну получили частная авиакомпания «Аэросервис» и минский ДОСААФ, в 2019 г. единственный получатель — Магаданская область", — рассказал гендиректор компании «Пи эм ай аэро» (дистрибутор ТВС-2МС) Кирилл Александров.
Правда, один новый «кукурузник» у Нарьян-Марского авиаотряда два года назад разбился. После этого были приостановлены полеты и второго лайнера.
Другие регионы также активно интересуются этим судном с целью развития транспортной доступности, говорит Александров.
Купленным Магаданской областью самолетам 37 и 39 лет соответственно, следует из информации ресурса russianplanes. Эту информацию подтверждает менеджер региональной авиакомпании. Каждый самолет обойдется области в 174 млн руб., следует из информации сайта госзакупок.
Цена кажется слишком высокой, говорят сотрудники двух авиакомпаний. Заявленная цена ТВС-2МС составляет около 100 млн руб., что тоже достаточно дорого: наибольшая часть стоимости приходится на двигатель Honeywell, который стоит около $700 000, поясняет один из собеседников. Сам планер нелетающего Ан-2 такого возраста стоит всего 1−3 млн руб., добавляет второй собеседник.
«Сами самолеты стоят всего по 103 млн руб., но область берет их в семилетний финансовый лизинг, остальная сумма — это проценты по лизинговым платежам», — передал «Ведомостям» замдиректора «Авиации Колымы» Максим Старцев.
Несмотря на то что планерам почти 40 лет, они прошли капитальный ремонт: в машинах установлены новые двигатели с завода-изготовителя, обновлен и утеплен салон, установлены новые сиденья для комфортного перелета. По предварительной оценке, эти самолеты прослужат еще 15 лет, говорит Старцев.
Модернизированные «кукурузники» покупают не от хорошей жизни — замены им нет не только в России: аналогов пассажирских самолетов, которые могли бы садиться и взлетать с короткой грунтовой полосы (500 м) и с низкой посадочной скоростью (70 км/ч, что очень важно для неподготовленной полосы), нет в мире, говорит сотрудник российской авиакомпании.
По оценке ГосНИИ гражданской авиации, к 2025 г. в России потребуется 360−490 самолетов на 9−19 мест, а до 2030 г. — более 600 шт. В этом году Минпромторг провел конкурс на разработку самолета на замену Ан-2, его на безальтернативной основе выиграла структура Уральского завода гражданской авиации. Сертификация нового самолета на замену Ан-2 и завершение подготовки к его производству намечены на конец 2022 г., сообщил представитель Минпромторга. Потребность в нем, по оценке министерства, составит несколько десятков штук в год.