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11:35 (мск), источник: Forbes

Отменили рабство, запретили взятки: The Economist назвал страной года Узбекистан

Узбекистан стал государством года по версии журнала The Economist. Издание утверждает, что в стране было «отменено рабство», чиновникам запретили требовать взятки у малого бизнеса, а уровень свободы слова вырос.

Источник: LoggaWiggler/CC0

Узбекистан — страна, достигшая наибольшего прогресса в 2019 году, сообщил The Economist. Журнал заострил внимание на том, что страна «отменила рабство».

«Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой — закрытым обществом, управляемым с исключительной жестокостью и некомпетентностью», — пишет The Economist, добавляя, что «легионы мужчин и женщин принуждались к труду на хлопковых полях». Но все изменилось после смерти находившегося у власти 27 лет Ислама Каримова в 2016 году, пишет журнал. Правительство пришедшего ему на смену Шавката Мирзиёева «в значительной степени отменило принудительный труд» и закрыло «наиболее печально известный тюремный лагерь» в стране.

«Бюрократам запрещают обращаться к малому бизнесу и требовать у него взятки, что раньше происходило постоянно», — отмечает The Economist.

Издание обратило внимание и на изменения во внешней политике Узбекистана. Гражданам стало доступно больше пунктов пересечения границ, способствующих воссоединению семей, которых разделило «сумасшедшее лоскутное одеяло Средней Азии». Иностранным журналистам позволяют приезжать в страну, а зарубежным технократам — «помогать с реформированием задушенной государством экономики».

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Узбекистан «далек от демократии», так как «все партии поддерживают Мирзиеева, а некоторые критики остаются за решеткой», пишет The Economist. Однако граждане страны теперь свободно жалуются на происходящее в стране, «не боясь, что их уведут посреди ночи».

В числе стран, которые также добились значительного прогресса, журнал назвал Судан, Новую Зеландию и Северную Македонию. Новые власти Судана ведут переговоры о завершении межэтнического конфликта в Дарфуре и «смягчили дресс-код для женщин», Новая Зеландия «заслужила почетное упоминание» за ответ на массовое убийство мусульман в мечети националистом — «правительство запретило полуавтоматическое оружие и выкупила тысячи единиц оружия у граждан». Политики Северной Македонии переименовали страну, что привело к потеплению в отношениях с Грецией.

Александр Пятин

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