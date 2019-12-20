07:51 (мск), источник: Аргументы и факты
Насколько подорожают продукты в 2020 году?
Инфляция в следующем году не превысит 4%, прогнозируют в Центральном банке России. Какие продукты питания будут дорожать и на сколько, АиФ.ru узнал у эксперта.
В этом году инфляция в России находится на историческом минимуме. «Инфляция в России будет в пределах 3,8%. Это самая низкая инфляция за всю историю, с момента образования нашей страны», — говорил в интервью российским телеканалам
За одиннадцать месяцев 2019 года темпы роста потребительских цен составили 2,7%. А за год, с ноября 2018-го, на 3,5%, свидетельствуют данные Росстата. Это ниже прогнозных значений Центрального банка РФ и Министерства экономического развития.
Инфляция в этом году по несколько недель подряд находилась на нулевом уровне, а еще статисты, впервые с 2017 года, фиксировали дефляцию.
Какие продукты будут дорожать, а какие, напротив, могут подешеветь в 2020 году? На этот вопрос по просьбе АиФ.ru ответил председатель Правления Союза органического земледелия, член Общественного совета Министерства сельского хозяйства России, кандидат политических наук Сергей Коршунов:
«Последние годы мы наблюдаем тенденцию, что прогнозировать цены на продовольственные товары в России становится затруднительно, потому что основное влияние на цену оказывают не макроэкономические факторы, а геополитика и маркетинг сетей. Например, исходя из высокого урожая, должны были подешеветь яблоки, и закупочные цены для производителей ощутимо снизились. При этом покупатель на полках видит иную картину — яблоки в цене не упали. Продавцы цену не снижают. Вводятся в эксплуатацию новые тепличные комплексы, при этом овощи закрытого грунта также не дешевеют. То есть продавцы отыгрывают удешевление некоторых категорий продуктов питания себе в прибыль без изменения цены для конечных покупателей.
В 2020 году мы прогнозируем по овощам открытого грунта (это, например, картофель, свекла, морковь, лук — прим. Ред.) удорожание в рамках отраслевой инфляции.
Цена на овощи открытого грунта в России установилась на уровне мировых цен. Резкие колебания стоимости могут быть вызваны неурожаем или другими серьезными проблемами.
По мясу птицы и свинины с точки зрения производства нет причин для удорожания. Цена в балансе спроса и предложения. Говядина стала в России премиальным продуктом, поэтому ее подорожание может быть связано с маркетинговыми причинами.
Некоторое подорожание, в пределах 10%, мы можем увидеть в хлебе, так как зерно в этом году стоит дороже. Однако в итоговой цене хлеба оно занимает незначительную часть.
Подорожание можно спрогнозировать по молоку и молочным продуктам, так как введены пошлины на пальмовое масло, и свою долю себестоимости добавит Федеральная государственная информационная система «Меркурий», а сырое молоко, как и прежде, по большинству регионов дефицитный продукт. Однако рост также вряд ли будет двузначным.