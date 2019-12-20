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05:00 (мск), источник: Аргументы и факты

Вся страна в едином прорыве. Почему российские города и деревни замерзают?

Новости первого зимнего месяца похожи на сводки с фронтов 1941-го.

Источник: AP 2019
Новости первого зимнего месяца похожи на сводки с фронтов 1941-го. Только тогда враг прорывал линии оброны наших войск. А сегодня в городах массово рвутся трубы, обрекая жителей тысяч домов в буквальном смысле слова на замерзание. Хотя графа «отопление» в платёжках за ЖКХ — самая солидная. Почему же так происходит?

«И никому до нас нет дела!»

Лопающиеся на морозе трубы порой оказываются смертельно опасными.

Сварились заживо

Пензу всё чаще называют «проваливающимся» городом. До недавнего времени «асфальтовые» аварии обходились без глобальных последствий. Однако 19 ноября на ул. Аустрина в яму с кипятком провалился автомобиль. Находившиеся в его салоне двое мужчин погибли.

«Рванувшая» в самом начале отопительного сезона труба принадлежит мордовскому филиалу публичного АО «Т Плюс». В этом году предприятие вложило в ремонт сетей более 1 млрд руб. Но участок, на котором произошла авария, не ремонтировался, хотя трубопроводу почти 60 лет. Почему? Потому что не вызывал опасений! Оказывается, в 2018 г. состояние злополучной трубы оценили эксперты одной уфимской организации. Они не обнаружили критические утончения толщины стенки трубопровода и разрешили его эксплуатацию до октября 2020 г. А труба взяла и лопнула. С выводами уфимцев не согласна и пензенская прокуратура. «Проведённой проверкой установлено, что толщина стенок в месте прорыва составляет от 2 до 4 мм, а это не соответствует выводам экспертизы», — сообщила ст. помощник прокурора области Светлана Артамонова. Получается, что профессионализм аккредитованных экспертных организаций под большим вопросом!

А ведь есть ещё и километры бесхозных сетей. Никому не принадлежащие трубы с холодной и горячей водой ветшают, за них никто не отвечает, их состояние никто не отслеживает.
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В Приморском крае с начала отопительного сезона произошло 500 аварий, из них в 120 случаях время отключения от водо-, тепло- и электроснабжения превысило 4 часа. Масштабная авария случилась в спальном районе Владивостока, где целую неделю рвались ветхие трубы, а местная власть оперативно урегулировать проблему не смогла. Ремонтные бригады запоздало латали километры сетей. Длилось это с небольшими перерывами около недели. Десятки домов замерзали — температура на улице упала до минус 20 °C. Зато микрорайон превратился в долину гейзеров, из-под решёток и радиаторов клубился пар.

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А в г. Фокино Приморского края ледовый апокалипсис происходит каждый год. С весны по осень вокруг домов роют траншеи, где варят и переваривают трубы. Но после этих ремонтов всё равно всё идёт прахом. Вот и в этом году без тепла и воды остались 11 многоквартирных домов. Двум ремонтным бригадам предстояло смонтировать 120 м труб! По словам гендиректора «Примтеплоэнерго» Анатолия Попова, причина большинства аварий — крайняя изношенность сетей. «В Приморье много теплотрасс отработало свыше 20 лет, и это предел», — отметил он.

По ЧП в неделю

С наступлением холодов крупные коммунальные ЧП в Ульяновской области происходят чуть ли не раз в неделю. Счёт авариям был открыт рано утром 21 ноября, когда трубопровод в Засвияжском районе дал течь, оставив без тепла и горячей воды 22 многоквартирных дома, 2 поликлиники и 2 детских сада. На ликвидацию аварии было брошено 8 откачивающих машин, 3 автомастерские, 2 экскаватора и кран.

Всё закончилось благополучно, но как такое вообще могло произойти? Ведь, если верить сообщениям администрации города, коммунальщики прекрасно подготовились к отопительному сезону: провели гидравлические испытания, обнаружили и устранили 500 прорывов, заменили 14 км труб. Конкретно этот участок последний раз ремонтировали 12 лет назад, весенние и осенние гидравлические испытания он проходил каждый год, а летом находился под рабочим давлением.

Но изношенность теплосетей в Ульяновске составляет 70%, и сюрпризы в виде прорывов и аварий не заставляют себя ждать.

Для жителей Курска коммунальные аварии становятся «нормой жизни»: за 2,5 месяца отопительного сезона их было уже 18.

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Резкое похолодание в конце ноября до —10°С привело к масштабному прорыву трубы с затоплением нескольких улиц. Пешеходам пришлось преодолевать реки горячей воды, а водителям — лавировать в облаках густого пара среди «гейзеров». 150 домов, а это 40 тыс. человек, более суток оставались без света и тепла.

Через пару часов после ликвидации первой аварии случилась вторая — прорвало ржавую трубу. Её вырезали, извлекли наружу, выложили фото в интернет и объявили трубу виновницей всего произошедшего. «Труба у них виновата, ржавая и дырявая, а не коммунальщики», — комментировали в соцсетях жители микрорайона. Градоначальники путано объясняли, что и как планируют делать дальше, но через два часа после включения трубы опять прорвало. Аварию ликвидировали быстро. Но 11 декабря всё повторилось: прорвало проржавевшую трубу горячей воды, без тепла и света остались 159 домов, 3 школы, 5 детских садов, в общей сложности — 37 тыс. человек. Ремонт затянулся за полночь, людям стали бесплатно раздавать обогреватели.

Руководители компании «Квадра», обслуживающей курские теплосети, пообещали не допускать новых ЧП. Куряне в это не поверили и призвали «засудить» коммунальщиков за срыв отопительного сезона.

Устали мёрзнуть

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Не так давно на портале «Голос 27» в Хабаровском крае появилось обращение: «Мы, жители Князе-Волконского гарнизона, просто замерзаем. Без тепла стоят все дома, система отопления еле поддерживается. В городке много маленьких детей. Систематически отключают свет и воду, котельная разобранная стоит, и никому нет дела. Мы устали от беспредела управляющей компании!».

В 2017 г. ситуация здесь уже доходила до критической точки. Тогда после обращения жителей военная прокуратура Хабаровского гарнизона проводила проверку в отношении ОП «Хабаровское» ООО «ГУЖФ» в с. Князе-Волконское-1. По её результатам возбудили дело об административном правонарушении. «Я несколько лет прожил в Князе-Волконском, — рассказывает Алексей. — Там всегда были проблемы. Например, в 2017 г. отопления вообще почти не было — трубы чудом не перемёрзли. У нас в каждой комнате стояло по обогревателю, только ими и спасались. Счета за электроэнергию приходили огромные. Но и свет отключали постоянно — тогда в квартире ходили в одежде». В этом году жители Князе-Волконского гарнизона опять оказались без тепла.

Военная прокуратура ВВО на запрос «АиФ» ответила: «Установлено, что перебои в обеспечении коммунальными услугами жителей городка произошли из-за резкого ухудшения погодных условий, вызвавших аварийные ситуации. Последствия аварий полностью устранены». А ещё она проверит обоснованность тарифов на коммунальные услуги, установленные в городке.

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В Ярославской области в 7 из 23 муниципальных образований тепло подключили при отсутствующих паспортах готовности. Хотя власти региона подчеркнули, что все котельные к началу сезона были готовы и отопление в домах появилось вовремя.

Однако в Переславле-Залесском, что всего в 150 км от столицы, финал ремонтной кампании сетей был отложен аж до 15 ноября. Справиться раньше городские власти не могли — многие годы трубопроводы пребывали в запустении, а в этом сезоне на их ремонт область дополнительно выделила 50 млн руб. Во многих домах тепло появилось, но топили с перебоями, люди замерзали в своих квартирах. 11 ноября на одном из порталов открытых писем президенту появилось обращение от жителей Переславля:

«Помогите решить проблему с отоплением в городе. Каждые выходные отключают отопление в домах на ул. Менделеева. В квартирах +15°С. Когда решится проблема, не сообщают, просто говорят, что не успели подготовиться к отопительному сезону. Это же просто издевательство над людьми!».

А в Липецке жильцы дома № 10А на ул. Елецкой уже третий год живут без нормального отопления. Сейчас в их квартирах батареи чуть тёплые. «Согреваемся как можем — электрическими обогревателями, духовкой. Самый горячий в квартире — полотенцесушитель. Вот мы уже и подумываем, не перейти ли нам жить в ванную», — невесело шутит пенсионер Юрий Крахмалёв.

Переписка с коммунальщиками и чиновниками длится не первый год. В ней — многочисленные обращения в управляющую компанию, администрацию города, Госжилинспекцию, прокуратуру.

«Одни чуть ли не каждый месяц приходят и измеряют температуру батарей, которая, к слову, не поднимается выше 30 °C. Другие выдают предписания, но у нас ничего ровным счётом не меняется. Тепла как не было, так и нет», — возмущается жилец Татьяна Юрова.
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В том, что в доме нет отопления, УК винит ресурсников, якобы они недогревают воду и не обеспечивают её нормальную циркуляцию, те, в свою очередь, пеняют на управленцев, мол, это они не прочистили фильтр на тепловом пункте, вот горячая вода и не проходит. А пока службы спорят, кто виноват, страдают жильцы.

«Без господдержки теплосети совсем развалятся».

«Платим за тепло бешеные деньги, а вынуждены мёрзнуть из-за аварий», — справедливо возмущается население и искренне недоумевает: «Что они там всё лето рыли? Мы месяцами сидели без горячей воды, чтобы коммунальщики трубы отремонтировали». Когда же наконец в квартиры придёт стабильное тепло?

Исчерпали ресурс

Чудес не бывает. Чтобы избежать огромного количества аварий, которые сегодня происходят, надо честно оценить состояние тепловых сетей. И признать: состояние их ужасное! 60−80% сетей исчерпали ресурс и уже не могут работать безаварийно.
Игорь Шпектор
председатель Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам
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Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор: «Когда я был директором тепловодоканала в Воркуте, мы ежегодно меняли 30 км сетей. Это около 10%. А сейчас многие муниципалитеты меняют не больше 1 км в год. Потому что у них нет на это денег. Многие боятся летом испытывать сети под повышенным давлением. Поэтому, когда наступает зима, температура воздуха понижается и приходится увеличивать давление, происходят прорывы. Улучшения ситуации в ближайшие годы я не прогнозирую. Наоборот, всё будет только ухудшаться. Сейчас обсуждается Стратегия развития ЖКХ до 2035 г. 19 декабря состоится коллегия в Минстрое, на которой я собираюсь высказать своё мнение. Какое будущее написано для ЖКХ? Если сейчас ежегодно меняется 2% централизованной системы отопления и лишь 0,7% сетей теплоснабжения, то по базовому сценарию стратегии их хотят увеличить до 2,5−3%. По целевому сценарию — до 4−5%. Однако количества аварий это не уменьшит.

Ежегодная замена должна быть не меньше 10%! И без господдержки этот вопрос не решить, иначе лет через 20−30 сети совсем развалятся.
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Часть их находится на балансе ресурсоснабжающих компаний, часть — на муниципалитетах, а они не могут решить эти проблемы за собственный счёт. Ещё есть бесхозные сети, которые просто гниют. Губернаторы и главы администраций должны принять меры и поставить их на баланс. Нельзя допускать, чтобы часть теплосетей была брошена".

Дома не готовы к зиме

«Мы провели опрос среди наших экспертов в 60 регионах страны. В среднем они оценили начало нынешнего отопительного сезона на 3,9 балла по 5-балльной шкале, — говорит исполнительный директор сети НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. — Но в Калмыкии, Краснодарском крае, Крыму, Белгородской, Саратовской, Свердловской и многих других областях сроки начала отопительного сезона были сорваны. Почему? Долги котельных за энергоносители, незаконченный ремонт и износ сетей и т. д. Например, в Астраханской обл. из 1673 домов документы о готовности к отопительному сезону в срок получили только 487.

Такие проблемы особенно характерны для муниципалитетов, где много старых, ветхих и аварийных домов. От таких строений часто отказываются управляющие компании, и они переходят на так называемую «непосредственную форму управления», а по факту не управляются никем.
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В итоге летом там не проводятся ремонт и гидравлические испытания. По-хорошему, таким домам не должны выдавать паспорта готовности, но они их получают. Иначе тепло в дома не дадут и люди замёрзнут. В Омской и Владимирской областях мы столкнулись с ситуацией, когда накануне отопительного сезона муниципальные власти закрывали старые нерентабельные котельные и переводили дома на газовое отопление полностью за счёт жителей. Но людей заблаговременно о готовящихся изменениях не информировали, мер соцподдержки не оказывали. В одном из поселений просто закрыли котельную, а жителям предложили запасаться масляными радиаторами. При этом никто не подумал, что проводка домов не выдержит такую нагрузку, а людям придётся ежемесячно платить по 15 тыс. руб. за обогрев жилья.

Закрыть котельную проще всего. Но почему-то муниципальные власти забыли, что по закону за теплоснабжение населения отвечают именно они. Надо работать с бизнесом, с поставщиками тепла и УК и находить оптимальные пути решения проблем. Была характерная ситуация в Котовске Тамбовской обл. Собственник котельной с избыточными мощностями там выкручивал руки муниципалитету и населению, вымогал высокий тариф, грозился отключить тепло. Властям надоело тратиться на нерентабельную котельную. И было решено построить небольшую котельную, мощностей которой хватит на отопление этого населённого пункта.

Зачем топим улицу?

Одни жильцы страдают от холода в квартире, другие, наоборот, мучаются от жары. Тёплые осень и зима во многих регионах обернулись «перетопами» — подачей в дома избыточного количества тепла, за которое тем не менее приходится платить втридорога. «Почему это происходит? Энергетики хотят заработать как можно больше, — говорит координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. — Но «перетопы» — это не только сиюминутная выгода. Дело в том, что запасы топлива на эту зиму были заложены в нынешний тариф, а делались они на основе прошлого года, когда зима была холодной.

Если ресурсники не выполнят условия тарифообразования, значит, на следующий год тариф на тепло им снизят. А они этого ой как не хотят. Вот и топят по полной.

Когда в доме стоит прибор учёта тепла с регулировкой, проблему можно решить. Но в большей части домов счётчиков не стоит. И люди массово переплачивают за тепло, живя с открытыми форточками и отапливая улицу".

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Андрей Гришин, экс-начальник городского Управления ЖКХ, г. Пенза:

— В стране ещё не прошла мода на оптимизацию. Улучшается всё — от здравоохранения и до дворов. И не всегда это происходит грамотно. Ресурсоснабжающие организации сия участь тоже не миновала. Перестраивая свои предприятия, они сократили штат. В том числе мастеров. На оставшихся сотрудников свалился огромный объём работ, а это не лучшим образом сказывается на качестве. Аварийных бригад тоже стало меньше.

По закону и с моральной точки зрения в ответе за всё, что происходит в городе, муниципалитет. Однако сегодня практически все сети находятся в руках частников.

Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании — коммерческие структуры. Повлиять на них очень сложно, а иногда и невозможно — у муниципалитета нет серьёзных рычагов воздействия.

На мой взгляд, устранить эту проблему можно, только поменяв законодательство. По-хорошему, все крупные предприятия, имеющие отношение к ЖКХ, должны быть муниципальными. И ресурсники, и дорожники, и блюстители чистоты на городских улицах должны подчиняться администрации. Сейчас все они играют по своим правилам, а должны — по правилам муниципалитета, как в Москве. Поэтому в столице порядок — всегда есть с кого спросить. А у нас бардак: УК копят долги, банкротятся, потом создаются новые компании, снова копят долги… А страдают от этого круговорота с криминальным оттенком простые горожане.

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