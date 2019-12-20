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08:37 (мск), источник: Известия

Ловля блоков: банки объединили системы против мошенников и террористов

Это поможет снизить процент ошибочных внесений счетов в черные списки.

Источник: Reuters
На рынке появилось новое решение для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, объединенное с системами антифрод-мониторинга. Об этом «Известиям» рассказали в топ-5 компаний по кибербезопасности. Десятки банков уже воспользовались этой технологией. Она помогает снизить количество ложных блокировок счетов по «антиотмывочному» законодательству, подтвердили «Известиям» в топ-40 кредитных организаций. По оценкам экспертов, сейчас удовлетворяется около половины заявлений на реабилитацию. За полтора года из чёрных списков исключили почти 20 тыс. клиентов и юрлиц, сообщили в ЦБ.

Мошенники и террористы

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Крупнейшие российские компании по кибербезопасности разработали технологию для антифрод-систем, которая позволяет выявлять отмывание денег (модуль AML — Anti-Money Loundering). Этим решением уже начали пользоваться в промышленном масштабе десятки крупных и средних банков, рассказали в Лаборатории Касперского, в «Инфосистемах Джет» и в «Информзащите» (все организации входят в топ-5 по кибербезопасности в России).

В «Лаборатории Касперского» пояснили, что это концептуально новый подход, позволяющий повысить определение случаев отмывания средств, а также увеличить точность и скорость этого процесса. Новая технология помогает снизить количество ошибочно заблокированных счетов, подчеркнули в «Информзащите».

— Такое решение широко востребовано банками, поскольку 80% данных, используемых в антифрод-системах и AML-решениях, пересекаются. Кроме того, правила в этих системах тоже становятся схожими, отличие заключается лишь в бизнес-процессе, возникающем при их срабатывании, — объяснил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Справка «Известий»

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В соответствии с федеральным законом № 115 «О противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ) банки должны отслеживать счета и транзакции, а при возникновении подозрений на нарушение закона — блокировать их до дальнейшего разбирательства. Юрлица могут быть помещены в черные списки, что повлечёт за собой трудности с дальнейшим получением финуслуг. За неоднократное нарушение 115 ФЗ банк может лишиться лицензии.

Сейчас кредитные организации для мониторинга подозрительных транзакций в рамках 115 ФЗ проходят три ступени: изучают клиента еще до начала обслуживания, непрерывно отслеживают его активность и регулярно анализируют фактически совершаемые клиентами операции на предмет аномалий, рассказал директор по комплаенсу Ак Барс Банка Айдар Багавиев. Он добавил, что кредитная организация может использовать как собственное решение, так и стороннее.

На банковском рынке активно обсуждается объединение алгоритмов антифрод- и AML-мониторинга для принятия наиболее объективного решения о необходимости блокировки счёта или отдельной транзакции, рассказал директор департамента финмониторинга Абсолют Банка Александр Поляков. Он пояснил, что антифрод-системы и AML-решения имеют много сходств как в части используемых данных, так и в сфере правил их анализа. Получить обе технологии на единой платформе, способной обрабатывать высокое количество транзакций с минимальным числом ложных срабатываний, было бы удобно, отметил Александр Поляков.

Блокируют невинных

В 2019 году в России порядка 200 тыс. «отказников» — юрлиц, счета которых подвергли блокировке, оценили в ассоциации «Финансовые инновации». Председатель правления ассоциации Роман Прохоров пояснил, что у таких клиентов есть два пути: открыть новое юрлицо или попытаться пройти процедуру реабилитации.

Несмотря на все разъяснения со стороны регулятора, кредитные организации всё равно предъявляют завышенные требования: для банков за пределами топ-10 проблема отзыва лицензий критична, поэтому они ужесточают контроль, считает Роман Прохоров.

С момента запуска механизма реабилитации весной 2018-го число клиентов, успешно прошедших эту процедуру, составило порядка 19 тыс., из них 12 тыс. юрлиц, 4 тыс. ИП и около 3 тыс. физлиц, поделились статистикой в ЦБ. Там добавили, что в 2019 году Банк России по согласованию с Росфинмониторингом изменил алгоритм сообщения банкам о случаях отказа — теперь механизм затрагивает только высокорисковых с точки зрения 115 ФЗ клиентов.

В результате количество внесений в черные списки сократилось на 34%.
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По словам статс-секретаря Росфинмониторинга Павла Ливадного, до 20% клиентов, попавших в черные списки по 115 ФЗ, обратились за процедурой реабилитации. Заявления около половины из них были удовлетворены.

Это большая доля ошибки, уверен директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. По причине несоответствия 115 ФЗ аннулируется чуть больше половины от всех случаев отзыва лицензий в последние годы, знает он. По оценкам эксперта, в 2017 году по этой причине аккредитации лишились более 20 банков из 50, а в 2018 — более 30 банков из 60.

По словам основателя IT-компании XCritical Якова Лившица, многие системы фрод-анализа дают до половины ложных срабатываний, поэтому банки ищут компромисс между соответствием требованиям регулятора и беспрепятственным ведением бизнеса. По словам эксперта, новые системы, объединяющие антифрод- и AML-мониторинг, позволят снизить количество ложных срабатываний системы.

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