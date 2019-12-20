08:37 (мск), источник: Известия
Ловля блоков: банки объединили системы против мошенников и террористов
Это поможет снизить процент ошибочных внесений счетов в черные списки.
Крупнейшие российские компании по кибербезопасности разработали технологию для
В «Лаборатории Касперского» пояснили, что это концептуально новый подход, позволяющий повысить определение случаев отмывания средств, а также увеличить точность и скорость этого процесса. Новая технология помогает снизить количество ошибочно заблокированных счетов, подчеркнули в «Информзащите».
— Такое решение широко востребовано банками, поскольку 80% данных, используемых в
В соответствии с федеральным законом № 115 «О противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ) банки должны отслеживать счета и транзакции, а при возникновении подозрений на нарушение закона — блокировать их до дальнейшего разбирательства. Юрлица могут быть помещены в черные списки, что повлечёт за собой трудности с дальнейшим получением финуслуг. За неоднократное нарушение 115 ФЗ банк может лишиться лицензии.
Сейчас кредитные организации для мониторинга подозрительных транзакций в рамках 115 ФЗ проходят три ступени: изучают клиента еще до начала обслуживания, непрерывно отслеживают его активность и регулярно анализируют фактически совершаемые клиентами операции на предмет аномалий, рассказал директор по комплаенсу Ак Барс Банка Айдар Багавиев. Он добавил, что кредитная организация может использовать как собственное решение, так и стороннее.
На банковском рынке активно обсуждается объединение алгоритмов антифрод- и
В 2019 году в России порядка 200 тыс. «отказников» — юрлиц, счета которых подвергли блокировке, оценили в ассоциации «Финансовые инновации». Председатель правления ассоциации Роман Прохоров пояснил, что у таких клиентов есть два пути: открыть новое юрлицо или попытаться пройти процедуру реабилитации.
С момента запуска механизма реабилитации весной 2018-го число клиентов, успешно прошедших эту процедуру, составило порядка 19 тыс., из них 12 тыс. юрлиц, 4 тыс. ИП и около 3 тыс. физлиц, поделились статистикой в ЦБ. Там добавили, что в 2019 году Банк России по согласованию с Росфинмониторингом изменил алгоритм сообщения банкам о случаях отказа — теперь механизм затрагивает только высокорисковых с точки зрения 115 ФЗ клиентов.
По словам
Это большая доля ошибки, уверен директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. По причине несоответствия 115 ФЗ аннулируется чуть больше половины от всех случаев отзыва лицензий в последние годы, знает он. По оценкам эксперта, в 2017 году по этой причине аккредитации лишились более 20 банков из 50, а в 2018 — более 30 банков из 60.
По словам основателя