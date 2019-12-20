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13:58 (мск), источник: ТАСС

Выплата «Газпромом» около $3 млрд может стать частью соглашения по газу с Украиной

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной обсуждается выплата «Газпромом» около $3 млрд украинской стороне по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации.

Источник: AP 2019

«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата “Газпромом” около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске», — сказал он.

Президент России Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции в четверг, прокомментировал решение арбитража, напомнив, что у Украины есть аналогичный долг перед Россией по еврооблигациям объемом $3 млрд.

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«Часть российских резервных средств из Фонда национального благосостояния вложено в украинские ценные бумаги на $3 млрд. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, оно не исполняется», — говорил президент.

Путин отметил, что Россия готова искать приемлемое для всех решение украинского газового вопроса, хотя решение Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» носило политический характер.

В четверг в Берлине прошли переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которой был разработан проект будущего соглашения по газу. В ходе итоговой пресс-конференции сообщалось, что стороны планируют в пятницу согласовать пакетное соглашение с руководством стран. Детали проекта соглашения не раскрывались. Однако, как отметил глава российского Минэнерго Александр Новак, стороны обсудили конкретные объемы транзита российского газа через Украину и сроки будущего контракта.

В пятницу переговоры продолжатся в Минске, в двустороннем формате на высоком уровне.

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