Выплата «Газпромом» около $3 млрд может стать частью соглашения по газу с Украиной

«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата “Газпромом” около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске», — сказал он.
Президент России Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции в четверг, прокомментировал решение арбитража, напомнив, что у Украины есть аналогичный долг перед Россией по еврооблигациям объемом $3 млрд.
«Часть российских резервных средств из Фонда национального благосостояния вложено в украинские ценные бумаги на $3 млрд. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, оно не исполняется», — говорил президент.
Путин отметил, что Россия готова искать приемлемое для всех решение украинского газового вопроса, хотя решение Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» носило политический характер.
В четверг в Берлине прошли переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которой был разработан проект будущего соглашения по газу. В ходе итоговой пресс-конференции сообщалось, что стороны планируют в пятницу согласовать пакетное соглашение с руководством стран. Детали проекта соглашения не раскрывались. Однако, как отметил глава российского Минэнерго Александр Новак, стороны обсудили конкретные объемы транзита российского газа через Украину и сроки будущего контракта.
В пятницу переговоры продолжатся в Минске, в двустороннем формате на высоком уровне.