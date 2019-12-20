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21:57 (мск), источник: Ведомости

Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа

Российская и украинская стороны подписали протокол о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщил журналистам представитель «Газпрома». По его словам, документ также включает в себя договоренности по урегулированию взаимных требований.

Источник: Reuters

Подробности стороны не раскрывают: пока не понятно, о каких сроках и объемах транзита они договорились. Не уточняется и то, каким образом могут быть урегулированы взаимные претензии.

Ранее в пятницу источник в российской делегации сообщил «Ведомостям», что долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» может стать частью соглашения по итогам переговоров с Украиной. «Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата “Газпромом” $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», — сказал собеседник.

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Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу

Президент России Владимир Путин 19 декабря на пресс-конференции впервые публично согласился, что надо признать законность требований о выплате «стокгольмского долга». Речь идет о компенсации в $2,56 млрд, которую по решению Стокгольмского арбитража от февраля 2018 г. должен выплатить «Газпром» «Нафтогазу». С учетом пени общая сумма долга достигла $3 млрд. Вечером того же для стало известно, что Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа с 1 января 2020 г. Текущее соглашение истекает 31 декабря.

Трехсторонние газовые переговоры с участием представителей Евросоюза проходили 20 декабря в Минске. От «Газпрома» в них принял участие председатель правления компании Алексей Миллер. Накануне в ходе переговоров в Берлине стороны согласовали протокол по всему комплексов вопросов в газовой сфере. Сообщалось, что он должен был быть согласован на высшем уровне.

Действующий десятилетний транзитный контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» перестанет действовать 1 января 2020 г.

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 Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа
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