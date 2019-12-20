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23:03 (мск), источник: РИА Новости

Козак раскрыл подробности нового контракта России и Украины по газу

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.

Источник: РИА Новости

Ранее представитель «Газпрома» сообщил, что Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита и урегулировании взаимных требований.

Как рассказал Козак, это будет новый контракт. При этом он не уточнил предполагаемые объемы транзита.

«Объемы — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», — отметил вице-премьер.

Козак также сообщил, что Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу.

«Больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет», — добавил он.

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