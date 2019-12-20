Козак раскрыл подробности нового контракта России и Украины по газу

Ранее представитель «Газпрома» сообщил, что Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита и урегулировании взаимных требований.
Как рассказал Козак, это будет новый контракт. При этом он не уточнил предполагаемые объемы транзита.
«Объемы — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», — отметил вице-премьер.
Козак также сообщил, что Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу.
«Больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет», — добавил он.