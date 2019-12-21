02:37 (мск), источник: Lenta.Ru
Кудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за три года
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за
По его словам, для начала необходимо выделить объекты, которые строятся с нарушением сроков, затем оценить их состояние и сколько времени прошло с момента плановой сдачи.
Также нужно актуализировать бюджетную отчетность и предоставлять данные не раз в год, как сейчас, а ежеквартально.
Еще один важный шаг в борьбе с долгостроем — определение одного ответственного. Сейчас этим вопросом занимаются Минстрой и Минэкономразвития. «Нужно определить, какое конкретно ведомство будет отвечать за эту тему», — объяснил Кудрин.
По данным Счетной палаты, на 1 января 2019 года на федеральном уровне числится 12,8 тысячи строящихся объектов с объемом вложений 2,4 триллиона рублей. Из них проблемных объектов — 2,2 тысячи на 500 миллиардов рублей.