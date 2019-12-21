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02:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Кудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за три года

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за два-три года. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.

Источник: AP 2019

По его словам, для начала необходимо выделить объекты, которые строятся с нарушением сроков, затем оценить их состояние и сколько времени прошло с момента плановой сдачи.

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Также нужно актуализировать бюджетную отчетность и предоставлять данные не раз в год, как сейчас, а ежеквартально.

Еще один важный шаг в борьбе с долгостроем — определение одного ответственного. Сейчас этим вопросом занимаются Минстрой и Минэкономразвития. «Нужно определить, какое конкретно ведомство будет отвечать за эту тему», — объяснил Кудрин.

По данным Счетной палаты, на 1 января 2019 года на федеральном уровне числится 12,8 тысячи строящихся объектов с объемом вложений 2,4 триллиона рублей. Из них проблемных объектов — 2,2 тысячи на 500 миллиардов рублей.

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