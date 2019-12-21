Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Великий город вспоминает бывшего мэра Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Фоторепортажи
25Скончался Юрий Лужков
10В центре Москвы произошла стрельба
03:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Строительство «Северного потока-2» приостановлено

Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США. Об этом сообщается на сайте компании.

Источник: РИА "Новости"

«В ожидании принятия закона об оборонном бюджете [США] Allseas приостанавливает свою деятельность на “Северном потоке-2”», — говорится в заявлении.

Видео
Американские сенаторы включили антироссийские санкции в оборонный бюджет

19 декабря сообщалось, что американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо с угрозами Эдварду Хирема, главе Allseas. Политики предупредили, что компанию ожидают сокрушительные и потенциально роковые санкции, если она не прекратит участие в проекте.

В частности, они пригрозили Allseas «существенным падением стоимости акций и разрушением ее финансовой жизнеспособности» вследствие полной блокировки всех активов компании в США, запрета на операции с ней и запрета на въезд представителей компании в Штаты.

Ранее в декабре сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 финансовый год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019-го построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

Следите за развитием темы Новые санкции США
 Раскрыта личность «лубянского стрелка»
«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»: кто и как боролся за власть 20 лет назад
Умер вратарь ЦСКА и сборной СССР по футболу
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
В Пенсионном фонде назвали сроки выплат январских пенсий
Трамп подписал военный бюджет США с санкциями против России
В офисе у Порошенко прошли обыски
«Аэрофлот» отказал пассажирке в перевозке двух собак
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
4 способа отключить платные услуги вашего оператора Хватит терять деньги!
Кино
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке» В канун Нового года и в новогоднюю ночь телеканал «Россия 1» представит сразу две программы с участием знаменитостей
Авто
ГИБДД хочет проверять всех водителей на алкоголь Помимо визуального осмотра сотрудники ГИБДД будут предлагать водителям пройти экспресс-тесты
Новости партнеров
5 приемов, которые остановят старость
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
Врачи поставили Заворотнюк неверный диагноз
Дети
Владимир Пресняков показал фото беременной жены Певец умилил фанатов
Леди
Секреты молодости 69-летней Надежды Бабкиной Мы собрали по крупицам из немногочисленных интервью народной артистки информацию о спорте, уходе за собой и диете.
Новости партнеров
Будущее ЦФО зависит от этого. Ответь на вопросы
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь