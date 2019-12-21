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09:56 (мск), источник: РИА Новости

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.

Источник: РИА Новости

Больше всего в этом году заработал Бернар Арно, глава французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton), владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy. Как сообщает Forbes, состояние третьего самого богатого человека на планете увеличилось на 40 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом.

Второе место в списке занял глава компании Facebook Марк Цукерберг, который разбогател в этом году на 22 миллиарда долларов. Третьим в рейтинге стал владелец бренда Zara Амансио Ортега с соответствующим показателем в 17,3 миллиарда долларов.

В список «неудачников» по итогам 2019 года вошли индийский бизнесмен Азим Премжи (минус 14,1 миллиарда долларов), основатель компании Amazon Джефф Безос (минус 13,1 миллиарда долларов), а также председатель Essel Group Субхас Чандра (минус 3,4 миллиарда долларов).

При расчете рейтинга была проанализирована стоимость активов 2200 миллиардеров за период с 28 декабря 2018 года по 13 декабря 2019 года.

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