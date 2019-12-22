Губернатор Камчатки заявил о неготовности строительной отрасли региона ко льготной ипотеке под 2%

«Что касается коммерческого жилья, где сегодня можно было бы молодой семье поучаствовать в этой программе, его (на Камчатке.— “Ъ”) практически нет. А если есть, то оно достаточно дорогое, и наш строительный комплекс оказался не готов к таким предложениям», — сказал губернатор (цитата по ТАСС).
По словам господина Илюхина, в целом в регионе льготного кредитования пока нет. «Банковские структуры на это не идут, потому что риски, которые сегодня есть у нас по Камчатке, они гораздо выше, чем где-нибудь в центральной России, или даже в Хабаровске или Владивостоке», — добавил он.
Губернатор также отметил высокую стоимость строительства жилья в Камчатском крае в сравнении с другими регионами. Разница в стоимости связана, по его словам, с повышенной сейсмичностью региона, а также непростой логистикой доставки строительных материалов и техники.
Напомним, в сентябре 2019 года президент Владимир Путин анонсировал программу ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых. В декабре постановление о льготной ипотеке было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Программа будет профинансирована за счет средств госпрограммы «Развитие Дальнего Востока» и Фонда развития Дальнего Востока. На ее реализацию может потребоваться от 5 млрд до 10 млрд руб.