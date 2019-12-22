Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Путин — об убитом в ФРГ гражданине Грузии Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся организатором взрывов в московском метро
Фоторепортажи
20Уникальный разноцветный залив показали с воздуха
14Фотограф запечатлела марсианские пейзажи на Земле
08:01 (мск), источник: РИА Новости

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов объяснил в интервью «Российской газете», как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. Дроздов рассказал, как происходит перерасчет.

Читайте также
В Пенсионном фонде назвали сроки выплат январских пенсий

По его словам, после ухода с работы число накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость. В 2020 году она составит 93 рубля. После этого к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты. В следующем году ее размер будет равен 5 686,25 рубля.

«Это дополнительный доход, которого нет у неработающих пенсионеров», — заявил председатель ПФР. Дроздов отметил, что в случае, если пенсионер решит возобновить трудовую деятельность, проведенная индексация не отменится.

Ранее стало известно, что в феврале на 3,8 процента проиндексируют ежемесячные выплаты 15 миллионам россиян, у которых есть право на льготы и соцподдержку.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Момент ликвидации стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке попал на видео
Кому запретят работать в такси
Помпео раскритиковал вето РФ и Китая по сирийской резолюции
В Польше ответили на слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
Посол США: страны ЕС благодарят нас за санкции по Nord Stream
Дубовицкая прокомментировала сообщения о браке Петросяна
В Киеве объяснили ужесточение правил поездок в Россию
На Камчатке заявили о неготовности ко льготной ипотеке
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
4 способа отключить платные услуги вашего оператора Хватит терять деньги!
Кино
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке» В канун Нового года и в новогоднюю ночь телеканал «Россия 1» представит сразу две программы с участием знаменитостей
Авто
ГИБДД хочет проверять всех водителей на алкоголь Помимо визуального осмотра сотрудники ГИБДД будут предлагать водителям пройти экспресс-тесты
Новости партнеров
Время вспомнить о корнях. Путин объявил, каким станет 2022 год
Одна большая семья. Волонтеры обменялись опытом
Место притяжения. Добровольцам также удалось пообщаться с Путиным
С людьми сообща. Президент предложил действенный способ решения проблем
Дети
В сети решили, что Кети Топурия станет мамой во второй раз Певицу поздравляют с беременностью
Леди
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе показали страсть на публике Звездные супруги поцеловались на сцене.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь