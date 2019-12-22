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22:28 (мск), источник: Известия

Названы сроки отмены роуминга с Белоруссией

Плату за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должны отменить не позднее сентября 2020 года. Об этом заявил ТАСС в воскресенье, 22 декабря, пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков со ссылкой на финальную версию «дорожной карты», которая согласована Москвой и ждет подписания Минска.

Источник: Reuters

«Согласно финальной версии “дорожной карты” по так называемой отмене роуминга между Россией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении. Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение шести месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года», — сказал Новиков.

Пресс-секретарь отметил, что Россия полностью согласовала финальную версию «дорожной карты», пишет «Газета.ру». Российская сторона подписала ее 19 декабря и ожидает подписания со стороны Белоруссии.

В октябре Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о ликвидации роуминга между Россией и Белоруссией. Профильный думский комитет по информполитике выступил против инициативы, посчитав принятие закона преждевременным. Большинство депутатов согласились с позицией комитета.

В середине ноября Минкомсвязь заявило, что позиции профильных ведомств России и Белоруссии в вопросе отмены роуминга сблизились, поэтому его вполне могут отменить в 2020 году.

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