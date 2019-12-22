Трамп: США и Китай в ближайшее время подпишут торговую сделку

Под конец 2020 года рынки получили немного позитива от Дональда Трампа. Он обещает в ближайшее время пойти на мировую с Китаем. По словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, торговая война, развязанная президентом США, — стала одним из главных тормозов для экономики в 2019 году. Также «давила» неопределенность с Brexit и наметившаяся угроза рецессии в странах ЕС. «Газета.Ru» — о том, чем запомнился уходящий год.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в конце года решил внести немного позитива. Он пообещал, что американская сторона и Китай «очень скоро» подпишут торговый договор первой фазы, сообщает Reuters. Об этом Трамп официально объявил на мероприятии во Флориде.
Стороны достигли прорыва в переговорах, утверждает американский лидер.
Мы подпишем сделку очень скоро.
Дональд Трамппрезидент США
Удар Трампа по мировой экономике
Обещание американского президента дают некоторые надежды, что 2020 год будет чуть лучше для мировой экономики, чем 2019-й. Однако аналитики пока не слишком обольщаются по этому поводу.
Как отмечает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер», в 2019-м году торговый конфликт двух стран стал одним из основных факторов воздействия на мировую экономику.
Он привел к значительному снижению объемов мировой торговли и спаду производства, подводит итоги уходящего года эксперт.
В результате рост мировой экономики в этом году замедлится до 3%, то есть достигнет минимума со времен финансового кризиса, прогнозировал в октябре МВФ. В следующем году фонд ожидает также не слишком впечатляющих темпов роста — возможно восстановление до 3,4%.
«Наибольший урон мировой экономике в 2019 году нанесла торговая война США и Китая, которые в течение года несколько раз срывали переговоры и каждый раз удар приходился на нефтяные котировки, фондовые рынки и валюты развивающихся стран», — соглашается Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.
Например, после нового витка конфликта в августе только за одну неделю курс юаня упал порядка на 7%, а цена на нефть обрушилась из диапазона $65−66 до $56−58 за бочку Brent.
«В декабре странам вроде бы удалось договориться, но это не полное, а только промежуточное соглашение: США продолжат применять импортные пошлины в 25% по отношению к китайским товарам в объеме $250 млрд», — вспоминает Люшин.
Курс доллара в следующем году во многом определит готовность США и Китая продолжить конструктивный диалог, отмечает он.
В следующем году также возможен приход к власти в США демократов на фоне готовящегося политического шоу с импичментом в верхней палате конгресса, говорит Вячеслав Максименко, руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка».
«С учетом импульсивной природы Трампа в этой связи можно допускать и эскалации “торговой войны” США со всем миром», — не исключает он.
Европу затянуло в рецессию.
Но не только бесконечные баталии Америки и Китая влияют на рост мирового ВВП.
В 2019 году на мировой рост также сказались и внутренние, европейские проблемы. Это затянувшееся решение по тому, как будет проходить Brexit, и угроза рецессии, которая нависла над рядом стран ЕС.
Так, в 2019 году замедлился рост «локомотива Европы» — экономики Германии. По прогнозам экспертов, валовой внутренний продукт (ВВП) увеличится в 2019 году всего на 0,5%, а к 2020 году — рост будет в пределах 1%.
Крупнейшей экономике Европы, едва избежавшей спада в третьем квартале этого года, требуется $500 млрд, чтобы наверстать упущенное и стать более конкурентоспособной, писало недавно агентство Bloomberg со ссылкой на Объединение немецких профсоюзов (DGB) и Федеральный союз германской промышленности (BDI).
Последние данные говорят о том, что не только в Германии есть проблемы в экономике.
Так, деловой климат в еврозоне в четвертом квартале 2019 года оказался на самом низком уровне с весны 2013 года (индекс Института Ifo упал до -16,3 по сравнению с -6,7 в третьем квартале текущего года).
При этом стали хуже как текущие оценки опрошенных экспертов, так и ожидания.
Экономика еврозоны впервые с 2012 года оказалась в зоне slight recession в соответствии с классификацией четырех фаз и переходных зон делового цикла, бьют тревогу эксперты. Если экономический климат в Германии, Испании, Австрии и Финляндии продолжит ухудшаться и в начале 2020 года, вероятность полноценной рецессии в еврозоне резко возрастет, делятся они своими прогнозами.
«Ситуация с евро, как и состояние европейской экономики, будет зависеть от того, как пройдет процедура Brexit с Великобританией», — говорит Люшин.
Как отмечает Вячеслав Максименко, в 2019 году экономика Германии была очень близка к рецессии, но чудом ее избежала.
«В какой-то момент казалось, что и британский фунт стерлингов достигнет паритета с долларом США на фоне возросших шансов неупорядоченного Brexit. Однако в Евросоюзе все же проявили благоразумие и согласились поменять соглашение, которое в свою очередь позволило консерваторам во главе уже с новым премьером Борисом Джонсоном одержать победу на выборах и создать предпосылки для менее болезненного для мировой экономики завершения этой саги», — говорит он.
Пока что опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в целом достаточно сдержанно оценивают перспективы роста мировой экономики в следующем году. Прогнозы примерно повторяют озвученные оценки МВФ — рост составит чуть выше 3%.
Из значимых событий, которые могут повлиять на рынки в следующем году, они выделяют возможный рост цен на нефть выше $90 за баррель.
Такой «шокирующий прогноз» на 2020 году содержался в отчете датского Saxo Bank. В кредитном учреждении в следующем году предсказали, в частности, что Дональду Трампу не избежать отрешения от власти, рост цен на нефть до $90, ослабление доллара на 20%, а также возможный выход Венгрии из еврозоны.
Как отмечает Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс», из всех этих «апокалиптичных» прогнозов наиболее правдоподобным выглядит шоковый рост цены на нефть до $90.
«Небольшая вероятность подобных скачков существует всегда, как показывает история. Нефтяной кризис 70-х — самый яркий пример, но и в 2019 году мы видели резкий рост цен из-за атаки на нефтяные мощности Саудовской Аравии 14 сентября. Тогда фьючерсы на Brent продемонстрировала самый большой внутридневной рост на 19,7% до $71,95. Инцидент усилил общий уровень рисков, так как добыча в Саудовской Аравии прежде рассматривалась как стабильная. К тому же подобный случай в очередной раз продемонстрировал сохраняющуюся зависимость мировой экономики от нефти и подверженность конфликтам на Ближнем Востоке», — поясняет эксперт.
Если будут новые форс-мажоры с поставками, то на фоне наметившегося заката сланцевой нефти, рост цен на нефть на уровне $90/барр. не выглядит фантастичным, говорит Максименко.
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