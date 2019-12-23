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05:44 (мск), источник: Аргументы и факты

Авиабилеты и путевки на взлете. Что будет с ценами на отдых в 2020 году

Каждый новый год все дорожает: проезд в общественном транспорте, продукты, коммунальные услуги. Путевки и авиабилеты не исключение. Что будет с ценами на отдых в следующем году, разбирался АиФ.ru.

Источник: Reuters

Авиабилеты и Турция подорожают

Стоимость билетов зависит от многих факторов: это сезон, спрос, направление, валютный курс… Но главный фактор — цена авиатоплива. В первом квартале 2019 года керосин подорожал на 1,5−2%, отчитывалась Ассоциация эксплутантов воздушного транспорта (АЭВТ). Из-за этого перевозчики потеряли 45 миллиардов рублей.

«С учетом того, что доля топлива в структуре издержек авиаперевозчиков может достигать трети, его подорожание автоматически влечет за собой рост цен на билеты. Речь идет не о краткосрочных скачках стоимости топлива, подобно тому, как не раз наблюдалось на АЗС, а о ее устойчивом подъеме», — объясняет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Это, в свою очередь, может привести к подорожанию билетов на 5−10% в зависимости от динамики цен на авиационный керосин и бензин.
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В АЭВТ прогнозируют новый рост цен на авиабилеты уже в первом квартале 2020 года. В ассоциации подсчитали, что за этот год убытки авиакомпаний составят порядка 40 миллиардов рублей, все из-за подорожания топлива. По данным разных сервисов для путешествий, цены на внутренние перелеты экономклассом выросли на 6,5−18%, а билеты за границу подорожали на 3,3−10%.

Кроме цен на авиакеросин на стоимость перелетов будут влиять валютные курсы. Чем дороже евро и доллар к рублю, тем выше ценник на зарубежные перелеты. Дело в том, что взаиморасчеты между всеми участниками глобального авиационного рынка ведутся по внутреннему валютному курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В России он привязан к официальному курсу Центрального банка с округлением до 0,5 рубля в большую сторону. Данный курс непосредственно влияет на стоимость авиабилетов на международных направлениях. Если в следующем году доллар и евро не подорожают к рублю, на зарубежных направлениях могут сохраниться текущие цены.

По словам эксперта по туризму Андрея Клопотовича, цены на туристические продукты растут постепенно. «Наблюдается тенденция уменьшения кассового чека и уменьшения количества покупок. То есть люди стали меньше ездить, а когда покупают, то выбирают менее дорогие туры», — объясняет он.

Наиболее чувствителен к подорожанию сегмент эконом-отдыха. «Пока здесь ожидается небольшой рост цен на 10%. По некоторым направлениям — до 15%», — говорит Клопотович.
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«В так называемом среднем сегменты отельеры и организаторы экскурсионного отдыха столкнулись с проблемой снижения покупательной способности. Отдых в Турции или в других популярных странах зачастую стоит дешевле, чем на отечественных южных курортах. Поэтому у отечественного среднего сегмента есть проблема вынужденного снижения цен. Без снижения качества обслуживания, конечно. В 2020 году цены на отдых в среднем секторе будут колебаться в диапазоне плюс-минус 10−12% от цен 2019 года. Уже сейчас наметилась тенденция на снижение цен на 10−15%», — рассказывает эксперт.

С другой стороны, отпуск в Турции — самой популярной у наших туристов стране — в следующем году подорожает. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении налога для туристов за проживание в гостиницах. Он вступает в силу с 1 апреля 2020 года: сбор составит 1% от стоимости номера. Позже его планируют повысить до 2%.

Налог будет взиматься с гостей пансионатов, гостевых домов, гостиниц, кемпингов, бутик- и апарт-отелей. Закон также распространяется на объекты при гостиницах: аквапарки, кафе, рестораны, парки развлечений.

В счетах налог появится отдельной строкой.

Туроператоры прогнозируют, что в следующем году расходы соотечественников на отдых в Турции увеличатся не слишком сильно, а вот с 2021 года, когда размер сбора вырастет вдвое, траты будут более ощутимыми.

Что подешевеет?

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В первую очередь дешеветь будут перелеты по тем направлениям, куда придут лоукостеры. По данным экспертов, на тех маршрутах, куда приходят бюджетные перевозчики, цена может снижаться на 10−15%. Например, запуск рейсов лоукостера в Тбилиси из Екатеринбурга, Казани, Перми увеличил рост спроса на это направление.

Когда отдыхать дороже всего?

По данным опрошенных АиФ.ru участников рынка, самые дорогие для перелета месяцы года позади. Это июль и август. Например, в июле в прошлом году средняя цена авиабилета была равна 41 027 рублям, что на 22% больше среднегодового значения.

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