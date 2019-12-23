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11:50 (мск), источник: РИА Новости

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с «Российской газетой» рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.

Источник: РИА Новости

Так, их пенсия будет выше из-за увеличения индивидуального пенсионного коэффициента, а также фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты.

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Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов. Максимальные коэффициенты (за 10 лет и более) — 2,32 и 2,11.

К примеру, если у россиянина есть 200 индивидуальных пенсионных коэффициентов, при назначении пенсии со дня возникновения этого права выплаты (согласно показателям текущего года) составят 22 782,19 рубля.

Если же он решит уйти с работы через десять лет, он сможет рассчитывать на 51 734,50 рубля (87,24×200 х 2,32 + 5 334,19×2,11).

Ранее Дроздов сообщил, что после увольнения пенсионера число накопленных им индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость, которая в следующем году составит 93 рубля. Затем к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (5686,25 рубля).

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