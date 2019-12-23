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13:47 (мск), источник: ТАСС

Путин отправился из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста

КЕРЧЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по железной дороге Крымского моста отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. Таким образом глава государства фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке. В поездке Путина сопровождают рабочие-мостовики, с которыми глава государства проведет краткую беседу.

Крымский мост — самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России.

Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года. Движение грузовых поездов планируется открыть в июне 2020 года.

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27 декабря 2014 года власти в Киеве приказали прервать движение поездов, курсировавших между Симферополем, Севастополем и городами Украины, России, Белоруссии, а также Польши. В Крыму остались только пригородные железнодорожные перевозки.

Строительство железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив официально завершилось 18 декабря 2019 года. Планируется, что до 24 декабря сооружение передадут балансодержателю. Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет Крымская железная дорога (КЖД).

Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря. Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоится в 14:00 мск 23 декабря с Московского вокзала, в пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут.

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