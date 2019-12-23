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14:26 (мск), источник: Ведомости

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Пока ездить по мосту будут только пассажирские поезда, старт грузовых перевозок запланирован на середину 2020 года.

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Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, передает телеканал «Россия 24». Президент сел в поезд, на котором проехал из Керчи в Тамань. Вместе с министром транспорта Евгением Дитрихом и бизнесменом Аркадием Ротенбергом он прошел в кабину машиниста, а после пообщался с рабочими-мостовиками.

По Крымскому мосту поезд ехал примерно 15 минут. Одновременно с запуском движения по мосту заработали железнодорожные подъезды к нему со стороны Керчи и Тамани.

После поездки по Крымскому мосту Путин выступил на церемонии открытия, которая прошла на станции Тамань-Пассажирская. Он напомнил, что железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Севастополем было запущено 145 лет назад и прерывалось три раза — во время Октябрьской революции, Великой Отечественной войны и в 2014 г. «Вы восстановили его, правда по другому, но надежному, крепкому маршруту», — сказал президент.

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Пока по Крымскому мосту будут ездить только пассажирские поезда. Первый отправился из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14.00 мск и прибудет в Севастополь 25 декабря в 9.25 мск. Грузовые поезда планируется запустить в июне 2020 г.

Продажи билетов на пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым начались уже 8 ноября. Билет на поезд из Москвы в Симферополь стоит от 2900 руб., из Санкт-Петербурга в Севастополь — от 3500 руб. По словам Дитриха, загруженность поездов в Крым на новогодние праздники высокая — 73−75%.

Крымский мост начали строить в 2016 г. Он состоит из двух параллельных дорог — автомобильной с двумя полосами движения в каждую сторону и железнодорожной. Автомобильная часть была завершена в мае 2018 г. Общая стоимость проекта достигает почти 230 млрд руб. Генеральным подрядчиком проекта стала компания Ротенберга «Стройгазмонтаж».

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Александра Чунова

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