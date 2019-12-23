14:26 (мск), источник: Ведомости
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Пока ездить по мосту будут только пассажирские поезда, старт грузовых перевозок запланирован на середину 2020 года.
Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, передает телеканал «Россия 24». Президент сел в поезд, на котором проехал из Керчи в Тамань. Вместе с министром транспорта Евгением Дитрихом и бизнесменом Аркадием Ротенбергом он прошел в кабину машиниста, а после пообщался с
По Крымскому мосту поезд ехал примерно 15 минут. Одновременно с запуском движения по мосту заработали железнодорожные подъезды к нему со стороны Керчи и Тамани.
После поездки по Крымскому мосту Путин выступил на церемонии открытия, которая прошла на станции
Пока по Крымскому мосту будут ездить только пассажирские поезда. Первый отправился из
Продажи билетов на пассажирские поезда из Москвы и
Крымский мост начали строить в 2016 г. Он состоит из двух параллельных дорог — автомобильной с двумя полосами движения в каждую сторону и железнодорожной. Автомобильная часть была завершена в мае 2018 г. Общая стоимость проекта достигает почти 230 млрд руб. Генеральным подрядчиком проекта стала компания Ротенберга «Стройгазмонтаж».
Александра Чунова