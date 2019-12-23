16:54 (мск), источник: Lenta.Ru
В Германии вспомнили о шпионском прошлом главы Nord Stream AG
Управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг был восточногерманским шпионом. Об этом пишет Der Standart.
По информации издания, Варниг с 1974 года передавал информацию о западногерманских компаниях в Штази — тайную полицию ГДР. В то время он работал в Дюссельдорфской торговой миссии ГДР под кодовым именем Артур. Позднее, с 1981 по 1990 годы он занимал различные должности в правительстве ГДР, в частности, в Министерстве внешней торговли и кабинете министров.
С 1990 года чиновник начал работать в Dresdner Bank и спустя год открыл представительство банка в
Варниг возглавил компанию Nord Stream AG в 2006 году. По данным Der Standart, он также входит в наблюдательный совет оператора трубопровода «Транснефть», государственного российского банка ВТБ, российского нефтяного гиганта «Роснефть» и Gazprom Schweiz AG.
Российский лидер наградил управляющего директора компании Nord Stream AG Орденом почета в 2012 году. Также у Варнига есть квартира в Москве, пишет издание.
Nord Stream AG — швейцарская компания, созданная для управления газопроводом Nord Stream. Владельцем 51-процентного пакета акций предприятия является «Газпром».