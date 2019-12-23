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15:03 (мск), источник: Интерфакс

Авиакомпании предупредили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет 27 авиакомпаний РФ, включая S7, Utair, «Уральские авиалинии») предупредила о срыве программ перевозок в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по использованию порядка 30 самолетов.

Источник: Агентство «Москва»

Письмо с таким предупреждением главы АЭВТ Владимира Тасуна к замминистра транспорта Александру Юрчику, датированное 20 декабря, опубликовано на сайте ассоциации в понедельник. В обращении сложившуюся ситуацию называют критической.

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Как отмечают в АЭВТ, причина этой ситуации в том, что Минтранс приостановил процедуру внесения самолетов перевозчиков в «приложения к соглашениям, заключенным РФ в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации (Передача определенных функций и обязанностей — ИФ)». «По обращениям авиакомпаний речь в текущий момент идет о 27-З0 воздушных судах», — пишет Тасун.

Эти самолеты, утверждает глава АЭВТ, авиакомпании уже запланировали для использования в новогодние праздники. Однако так как самолеты не включили в указанные приложения, это не позволяет внести воздушные суда в сертификаты эксплуатантов, «что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников». При этом все необходимые для этого документы, пишет Тасун, представлены в департамент государственной политики в области гражданской авиации Минтранса.

Тасун попросил Юрчика рассмотреть обращение АЭВТ и, «во избежание массовых срывов программ перевозок в период предстоящих праздников», поручить этому департаменту Минтранса включить самолеты авиакомпаний в вышеупомянутые приложения.

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