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15:34 (мск), источник: Интерфакс

В эксперимент по введению tax free в России включили три новых региона

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил о продлении эксперимента по введению в России системы возврата НДС — так называемой tax free — на год, и о включении в него трех новых регионов.

Источник: РИА "Новости"

«Я подписал новое постановление, которое не только продлевает срок действия этого пилотного проекта до 31 декабря 2020 года, но и позволяет расширить географию и число участников этого процесса. К 13 регионам, где эта система действует, добавляются Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

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Кроме того, по его словам, «снимается привязка этой методики к конкретным адресам магазинов, что оговаривалось в предыдущей версии постановления». «Теперь в этой системе могут участвовать не только организации, которые зафиксированы по конкретным адресам, а вся розничная торговля региона, если она ведется российскими юридическими лицами», — отметил премьер.

В свою очередь первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов отметил успешность эксперимента по внедрению tax free. Глава Минфина рассказал, что за 11 месяцев текущего года количество чеков, оформленных в этой системе, выросло на 35% по сравнению с прошлым годом. «Общий объем оборота товаров по системе tax free составил 17 млрд рублей», — добавил он.

Силуанов рассказал, что также «вводится новация в этой системе — упрощается процедура (оформления tax free — ИФ) путем электронного документооборота, в бумажном виде все необходимые документы заполнять будет не нужно».

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«В первой половине 2020 года мы планируем принять все необходимые нормативные акты, чтобы эта система стала еще более комфортной и доступной», — сообщил первый вице-премьер.

Он выразил надежду на то, что система tax free повысит привлекательность России для туристов. «Не вижу оснований, почему она не может быть эффективной в нашей стране и создавать дополнительные удобства для иностранных туристов», — согласился Медведев.

Госдума приняла закон о введении системы tax free в России в ноябре 2017 года. Первые чеки по системе tax free в тестовом режиме начали оформляться в апреле 2018 года. Тогда иностранцам предоставили возможность вернуть НДС с покупок в магазинах, участвующих в проекте, в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи. Затем в пилотный проект были включены города-организаторы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

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