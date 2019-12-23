На конкурс для компаний, создающих контент в интернете, впервые выделят 3 млрд рублей

«На поддержку отечественных компаний, которые создают креативный контент в интернете, впервые заложено довольно значимое бюджетное финансирование — 3 млрд рублей на следующий год», — сказал Кириенко, уточнив, что «конкурс [по распределению этих средств] пройдет в следующем году», передает ТАСС.
По его словам, процедура отбора проектов, которые получат поддержку, «будет максимально открытой».
Мы заложили [в условия конкурса], чтобы была возможность участвовать разным командам <…> Гранты будут предназначены как для существующих компаний, которые могут прийти с готовыми проектами, так и для творческих команд, которые могут прийти с концептом проектов.
Сергей КириенкоПервый заместитель руководителя администрации президента
Кириенко отметил, что в вопросе финансирования будет использоваться опыт Фонда кино и Фонда президентских грантов. «Два этих механизма мы предложили [в качестве модели] для реализации проекта по распределению субсидий на создание креативного контента в интернете», — сказал он.
В свою очередь генеральный директор ИРИ Антон Ключкин рассказал, что прием заявок на конкурс начнется уже в январе.
«На сайте ИРИ есть возможность отправить заявку. Вторая волна ориентировочно — это март-апрель <…> Третья волна — это октябрь 2020 года», — сказал он. Ключкин пояснил, что в конкурсе смогут принять участие проекты по четырем направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение.
Тематическими направлениями конкурсного отбора станут: «Живая память» (о Победе 1945 года), «Мы вместе» (о многонациональной стране), «Делай добро» (о волонтерстве), «Гордимся» (о победах россиян), «Действуй!» (о возможностях россиян).
По словам режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова, который участвовал в презентации конкурса, необходимо создать механизм, который бы позволял «публично голосовать за проекты кандидатов на получение грантов». «В стране все население, более 140 млн человек, является экспертами в том, как должно быть устроено интернет-пространство», — сказал он.
Бекмамбетов добавил, что в конкурсе должна быть предусмотрена какая-либо форма прямого интернет-голосования, такой формой могут быть, например, «лайки», пояснил Бекмамбетов.
Стоит отметить, что подобный подход к стимулированию по созданию контента в Рунете применяется впервые.