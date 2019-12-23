Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фотогалерея: кого мы потеряли в уходящем годуВспоминаем известных людей, для которых 2019-й стал последним годом жизни
Фоторепортажи
7Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
20Уникальный разноцветный залив показали с воздуха
18:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: помехи малому бизнесу начались со времен древлян

Президент России Владимир Путин назвал безобразной ситуацию, при которой бюрократические помехи мешают развитию малого бизнеса. По его словам, она складывалась с советских времен и даже раньше. Сегодня российский президент встречается с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.

Источник: Reuters

«То, что вы сказали, это, конечно, анекдотично выглядит, но в то же время безобразно», — ответил Путин на жалобы предпринимателей на ужесточение требований со стороны контрольно-надзорных органов (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Путин также напомнил о подготовке «регуляторной гильотины», которая «должна отменить все, что себя изжило, что не работает и что мешает двигаться вперед».

Для меня самого это все удивительно. Десятилетиями все так складывалось, еще с советских времен. Со времен древлян, я думаю, так все и записано, до сих пор и тянется.
Владимир Путин
президент России

Напомним, в конце ноября 2019 года правительство одобрило основные параметры реформы контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса. Новое регулирование, как ожидается, вступит в силу с 1 января 2021 года. Отменены будут более 20 тыс. актов, включая документы столетней давности. Реформа направлена на снижение административного давления на бизнес.

Читайте также
 Врачам уравняют оклады: новые правила
Следственный комитет взял таможню за горло
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Кого мы потеряли в уходящем году (фото)
Россияне назвали наименее желанный подарок на Новый год
Убийство Хашогги: обвиняемых приговорили к смертной казни
Рыбак вместо щуки вытащил из-подо льда ондатру (видео)
На конкурс для создающих контент компаний выделят 3 млрд рублей
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Huawei P40 станет первым смартфоном с графеновым аккумулятором Готовится новое поколение смартфонов
Кино
Пугачева и Галкин снялись в новогоднем выпуске шоу Ивлеевой Популярная телеведущая анонсировала новый эпизод своей передачи, в котором появились звездные гости
Авто
Поезд, грузовик, комбайн и «Волга»: на чем еще ездил Путин Президент опробовал железнодорожный участок Крымского моста, находясь в кабине поезда, но подобные поездки для российского лидера привычны
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Как постарела красивейшая актриса СССР (фото)
3 мощные маски для омоложения
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Определить, долгожитель Вы или нет, теперь просто
Леди
Бузова и Манукян больше не скрывают своих чувств Блогер опубликовал совместное романтическое видео.
Новости партнеров
Рождество в парках. Бесплатные развлечения для россиян
Путешествие в Рождество. 15 фестивальных площадок для россиян
От Кузьминок до «Зарядья». Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Идем на рекорд. 516 тысяч поездок на МЦД в первый же платный день
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь