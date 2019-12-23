Путин: помехи малому бизнесу начались со времен древлян

«То, что вы сказали, это, конечно, анекдотично выглядит, но в то же время безобразно», — ответил Путин на жалобы предпринимателей на ужесточение требований со стороны контрольно-надзорных органов (цитата по «РИА Новости»).
Владимир Путин также напомнил о подготовке «регуляторной гильотины», которая «должна отменить все, что себя изжило, что не работает и что мешает двигаться вперед».
Для меня самого это все удивительно. Десятилетиями все так складывалось, еще с советских времен. Со времен древлян, я думаю, так все и записано, до сих пор и тянется.
Владимир Путинпрезидент России
Напомним, в конце ноября 2019 года правительство одобрило основные параметры реформы контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса. Новое регулирование, как ожидается, вступит в силу с 1 января 2021 года. Отменены будут более 20 тыс. актов, включая документы столетней давности. Реформа направлена на снижение административного давления на бизнес.