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19:36 (мск), источник: Ведомости

Минкомсвязи подвело итоги первых учений по закону о «суверенном рунете»

Большинство атак условного злоумышленника были успешными.

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Минкомсвязи подвело итоги первых учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете». Замминистра Алексей Соколов на встрече с журналистами рассказал, что учения проходили несколько дней и проходили в Москве, Владимире, Ростове и еще в нескольких субъектах.

Тестировались несколько сценариев: устойчивость связи, безопасность сотовой связи, включая вопросы защиты персональных данных и перехвата трафика, безопасность использования «интернета вещей». По словам Соколова, учения показали, что «в целом органы власти и операторы связи» готовы противостоять внешней угрозе. Доклад с итогами учений будет представлен президенту, добавил он.

Вторая часть мероприятия прошла без участия журналистов. Но «Ведомости» ознакомились с презентацией по итогам учений, согласно которой они проводились 16 и 17 декабря. В учениях участвовали четыре федеральных оператора связи, для каждого из которых отрабатывались 18 сценариев атак — 12 через сигнальные сети протокола SS7 и шесть — через сигнальные сети протокола Diameter. На отработку каждого сценария требовалось около 20 минут.

Согласно презентации, условному злоумышленнику удалось успешно осуществить 62,5% атак через протокол SS7 и 50% атак через протокол Diameter. Время обнаружение каждой атаки составило в среднем 2−3 минуты.
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О том, что Минкомсвязи планирует провести учения стало известно 19 декабря. Согласно документу за подписью министра связи Константина Носкова, они должны были проходить 19 декабря, но затем были перенесены на 23 декабря. Причину переноса даты учений Минкомсвязи не комментировало. Представитель ведомства Евгений Новиков отмечал, что обычные пользователи не заметят учений — их проведут на выделенных сегментах, стендах и полигонах в Москве и на острове Русский.

В учениях помимо Минкомсвязи должны были участвовать четыре оператора — «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон», а также МВД, Минобороны, Минэнерго, Федеральная служба безопасности, Росгвардия, «Лаборатория Касперского», Positive Technologies и Group-IB. Соколов, согласно документу, руководил учениями.

«Ведомости» направили запрос в «Ростелеком», «Вымпелком», МТС и «Мегафон».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ангелина Кречетова, Екатерина Кинякина

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