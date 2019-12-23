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19:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Ротенберг поблагодарил за Крымский мост Бога, Путина и противников строительства

Бизнесмен Аркадий Ротенберг, глава генпродрядчика строительства Крымского моста — компании «Стройгазмонтаж», рассказал о смешанных чувствах после торжественного открытия железнодорожной части переправы через пролив. Он поблагодарил Бога, президента России Владимира Путина, а также тех, кто выступал против строительства.

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фотографий
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фотографий

По его словам, с одной стороны ему радостно, что стройка завершена, а с другой — грустно. «Можно выдохнуть. Я думаю, что прежде всего, надо благодарить Господа Бога, что он дал прикоснуться просто к такому проекту. Это же народный проект, в общем-то. Благодарен нашему президенту за то, что он просто за это взялся, … не побоялся и доверил его нам», — сказал Ротенберг в интервью телеканалу «Россия 24». Он поблагодарил «команду профессионалов» которая трудилась на этом объекте, а также тех, кто не хотел, чтобы мост был пристоен.

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Напомним, сегодня, 23 декабря, по Крымскому мосту открыли железнодорожное сообщение. Президент России Владимир Путин проехал из Керчи в Тамань, где прошла торжественная церемония открытия.

Строительство автодорожной части Крымского моста закончилось 15 мая 2018 года, на полгода раньше дедлайна. Общая стоимость проекта оценивалась в 228 млрд руб. В церемонии открытия моста также принял участие Владимир Путин.

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