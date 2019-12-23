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21:15 (мск), источник: Коммерсантъ

«Северный поток-2» ушел в зиму

«Газпром» будет достраивать проект несколько месяцев.

Источник: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Германия разрешила «Газпрому», который не успевает проложить газопровод «Северный поток-2» до конца года, продолжить строительство в зимние месяцы. Сама компания сообщила, что труба готова на 93% и ей осталось уложить 160 км маршрута по дну Балтики. Монополия торопится достроить «Северный поток-2» на фоне новых санкций со стороны США, которые уже заставили уйти из проекта трубоукладчика Allseas. В правительстве уверены, что никакой катастрофы с окончанием строительства нет, просто оно затянется на несколько месяцев.

Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH) согласовало прокладку труб для завершения строительства «Северного потока-2» на отрезке в 16,5 км в зимние месяцы. Ранее выданное разрешение действовало до конца 2019 года, но «Газпром» с партнерами не успели завершить строительство в этот срок из-за задержки согласования маршрута со стороны Дании. В BSH агентству «Прайм» пояснили, что разрешение будет действовать до мая.

На летний период (с мая по сентябрь) у оператора проекта Nord Stream 2 AG, в случае необходимости, уже есть разрешение на работы.

«Северный поток-2» мощностью 55 млрд кубометров пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию. Партнерами «Газпрома» по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell, которые финансируют половину строительства. Как сообщил «Газпром», на 23 декабря газопровод готов на 93% от своей проектной трассы. Компании осталось достроить 160 км из 2460 км маршрута. В Nord Stream 2 AG пояснили, что «продолжают работать над скорейшим запуском проекта в эксплуатацию».

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Спешность с завершением проекта связана в том числе с санкциями США в его отношении. Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) на 2020 год, который включает меры против участников «Северного потока-2». В частности, компании и их топ-менеджеры могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнутся с блокировкой трансакций, связанных с их недвижимостью или активами в США. В связи с этим трубоукладчик «Северного потока-2» компания Allseas приостановила строительство газопровода и вывела суда с Балтики.

Комментируя санкции США, премьер-министр Дмитрий Медведев 23 декабря отметил, что газопровод будет достроен, а задержка в его запуске составит несколько месяцев. «У “Газпрома” есть альтернативные варианты, как это все проложить. Ну, немножко чуть больше времени на это уйдет, но ничего страшного», — сказал он, отметив, что «никакой катастрофы нет», особенно с учетом, что Москва договорилась с Киевом о транзите газа через Украину.

Ольга Мордюшенко

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Во время загрузки произошла ошибка.
18:12 (мск)© Ньюстюб
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