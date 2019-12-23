21:15 (мск), источник: Коммерсантъ
«Северный поток-2» ушел в зиму
«Газпром» будет достраивать проект несколько месяцев.
Германия разрешила «Газпрому», который не успевает проложить газопровод «Северный поток-2» до конца года, продолжить строительство в зимние месяцы. Сама компания сообщила, что труба готова на 93% и ей осталось уложить 160 км маршрута по дну Балтики. Монополия торопится достроить «Северный поток-2» на фоне новых санкций со стороны США, которые уже заставили уйти из проекта трубоукладчика Allseas. В правительстве уверены, что никакой катастрофы с окончанием строительства нет, просто оно затянется на несколько месяцев.
Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH) согласовало прокладку труб для завершения строительства «Северного потока-2» на отрезке в 16,5 км в зимние месяцы. Ранее выданное разрешение действовало до конца 2019 года, но «Газпром» с партнерами не успели завершить строительство в этот срок
«Северный поток-2» мощностью 55 млрд кубометров пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию. Партнерами «Газпрома» по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и
Спешность с завершением проекта связана в том числе с санкциями США в его отношении. Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) на 2020 год, который включает меры против участников «Северного потока-2». В частности, компании и их
Комментируя санкции США,
Ольга Мордюшенко