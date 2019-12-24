10:05 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
В торгцентрах вскрылся вопиющий контрафакт
Поддельной продукции стало тесно на вещевых рынках.
Вопреки устоявшемуся мнению, что в России контрафактная продукция продается в основном на вещевых рынках, оборот таких товаров в торгцентрах может превышать 25 млрд руб. в год. Это выяснил BrandMonitor в своем первом исследовании по этой проблематике. Подделки реализуются через киоски островной торговли, которыми владельцы объектов пытаются заполнить пустующие площади.
Годовой оборот нелегальных товаров в точках продаж островного типа (киоски и небольшие прилавки) в торгцентрах превышает 25 млрд руб. Такие данные приводятся в исследовании BrandMonitor. Там выяснили, что доля контрафакта в объектах островной торговли доходит до 60%, в основном речь идет о детских игрушках, аксессуарах для электроники, сумках и рюкзаках. В целом более чем в 40 городах страны работает около 3 тыс. торгцентров, подсчитали в BrandMonitor.
Еще 31% предпочли скрыть этот факт, хотя контрольные закупки показали присутствие на их прилавках неоригинальных товаров. Почти 55% продавцов признались, что не знают, запрещает ли закон продавать контрафакт. Еще 35% считают, что торговля подделками легальна. «В нашей практике мы сталкивались с сотнями случаев контрафакта у арендаторов, которые даже не подозревали, что торгуют подделками», — подтверждает управляющий партнер Redstone Property (управляет рядом торгцентров) Индира Шафикова.
Ежемесячно товары в таких местах приобретают 13% опрошенных, еще 60% — от случая к случаю в период праздников, включая Новый год и Рождество.
В сети «Детский мир» сообщили, что поддельные игрушки, продаваемые на «островках», зачастую изготавливаются из самых дешевых, непроверенных материалов. «Контрафакт стал продаваться даже в лучших торгцентрах страны, — добавляет президент Zenden Group (продавец обуви и аксессуаров) Андрей Павлов.— В ряде регионов контрафакт может занимать более 50% рынка».
Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов поясняет, что проблема контрафакта больше характерна для расходных материалов и сопутствующих аксессуаров, таких как картриджи или зарядные устройства. В сегменте аксессуаров в низких ценовых категориях, продаваемых в нестационарных точках в торгцентрах, велика доля китайских брендов, это не подделки, но у потребителей могут возникать вопросы к качеству таких товаров, отмечают в группе «М. Видео — Эльдорадо».
Владельцам торгцентров выгодно привлекать арендаторов для островной торговли, что позволяет заполнить пустующие площади. При этом срок аренды у «островков» равен 11 месяцам, а ставки аренды на 30−40% ниже, чем на помещения традиционных магазинов в торгцентрах, отмечает руководитель департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Оксана Мостяева.
Средние ставки аренды составляют 300−350 тыс. руб. в месяц за киоск площадью 8−10 кв. м, конкретизирует руководитель направления аренды торговых помещений CBRE Александра Чиркаева. По ее словам, первоначально такой формат был востребован у компаний — новичков на российском рынке или локальных игроков.
Но ситуация со временем изменилась, так как снизились требования к «островкам» в торгцентрах и степень контроля за ними, полагает Руслан Горук. «Некоторых владельцев торгцентров не волнует, продает ли их арендатор контрафакт или нет, так как ответственность за это несет арендатор», — подтверждает Индира Шафикова. Но в своих торгцентрах она вносит в договоры с арендаторами штрафные санкции от 100 тыс. руб. за распространение контрафакта. «Репутация важнее», — поясняет она. Андрей Павлов убежден, что кардинально ситуацию может изменить внедрение маркировки и работающие
Халиль Аминов, Анатолий Костырев