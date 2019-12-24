Депутат Госдумы предложил ограничить использование одноразовой посуды

«Со своей стороны считаю возможным установление обязанности по использованию многоразовой посуды организациями, которые занимаются общественным питанием. Данная мера позволит резко сократить объём отходов, которые возникают в результате деятельности крупных сетей предприятий быстрого питания, никак не ухудшая при этом положение небольших кафе и ресторанов», — говорится в письме (копия имеется в распоряжении РИА Новости).
Депутат пояснил, что вопрос экологии и сбора мусора в России с каждым днём приобретает все более актуальный характер.
А одним из ключевых вопросов, связанных с этой проблемой, является использование одноразовой посуды предприятиями общепита.
«Многие подобные организации, обладая высоким показателем рентабельности, являются источником огромного количества бытовых отходов», — отмечает парламентарий.
В связи с этим Власов предлагает данную меру как не оказывающую дополнительной налоговой нагрузки на бизнес.