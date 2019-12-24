Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

«Эта тема сейчас активно обсуждается. На поверхность выходит требование социальной справедливости. Какая отсечка должна быть? Тут нужно советоваться, думать. Может, такой критерий взять — кто получает зарплату на уровне МРОТ, не должны платить НДФЛ с этой суммы. Надо посчитать, понять за счет чего компенсировать выпадающие доходы», — сказала спикер СФ.
Кроме того, Матвиенко также высказалась на тему налогового обложения малого и среднего бизнеса, подчеркнув, что всегда была сторонницей ослабления налогового бремени в этой сфере.
«Мы как мантру из года в год повторяем, что нужно увеличивать количество малых и средних предприятий, но существенного роста не происходит», — выразила мнение политик, добавив, что «пришло время более тщательно разобраться, почему не происходит существенного роста предприятий малого и среднего бизнеса».
По ее словам, снижение налогов для этих видов бизнеса должно послужить материальной мотивацией.
«Скажем, микропредприятия. Может быть, проще отменить вообще налоги для этого вида бизнеса, и, наверное, они окупятся экономией на дорогом администрировании сбора этих налогов», — предположила спикер Совета Федерации.
Идею изменить подход к налогам высказал в сентябре глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, нынешний профицит бюджета позволяет смягчать налоговую политику «очень точечно». Одним из предложений было установить для физических лиц минимальный доход, не облагаемый налогом. Костин пообещал решить проблему для «самых незащищенных людей с самыми низкими доходами».
17 декабря данную инициативу поддержал также глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, отметив, что подобная мера позитивно отразится на экономике.
В то же время депутат Госдумы Ирина Гусева высказалась против идеи отменить налог для малоимущих и экс-заключенных. Ожидается, что благодаря отмене налога удастся сократить неравенство между бедными и богатыми слоями населения. Однако чтобы ликвидировать это расслоение, считает Гусева, нужно не ссорить людей, а объединить их. Но как именно это будет происходить, депутат не разъяснила.