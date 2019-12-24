15:06 (мск), источник: RNS
Силуанов объяснил рост доходов россиян
Рост реальных доходов населения России в текущем году произошел за счет роста зарплат, пенсий и пособий и за счет снижения темпов инфляции, заявил первый
Это самое главное, перелом той тенденции, которую мы наблюдали в последние годы. Это произошло за счет роста заработных плат, роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции, и за счет снижения темпов инфляции. Я считаю, что это важнейший наш конечный показатель работы правительства.
Силуанов отметил, что реальные доходы населения начали расти во втором квартале после отрицательной динамики в течение последних лет. «Удалось переломить ту тенденцию, которая складывалась последние годы. У нас реальные располагаемые доходы не росли, были всегда в минусе, и первый квартал тоже, если посмотреть, то это была отрицательная величина. А второй, третий кварталы пошли в рост. Причем третий квартал — это уже хорошие темпы роста реальных располагаемых доходов, то есть всех доходов, очищенных от инфляции», — сказал он.
Силуанов отметил, что в третьем квартале реальные доходы населения выросли на 3%, а с начала года в целом, за 9 месяцев, — на 0,8%.
В середине декабря Росстат сообщил о пересмотре данных о реальных доходах населения в 2019 году в связи с уточнением данных банковской статистики за 2017 год. Как сообщало Минэкономразвития, Росстат повысил свою оценку в 4 раза — до 0,8% за девять месяцев текущего года.